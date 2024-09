Pour : 12 m’smen

Préparation : 5 minutes

Temps total: 1 heure et 45 minutes

Ingrédients

315 g de farine tout usage

50 g de semouline, (prévoir un peu plus pour saupoudrer)

1 ½ c. à café de gros sel

1 c. à café de sucre

¼ c. à café de levure sèche active

5 c. à soupe d’huile végétale

Videos by VICE

Instructions

1. Dans un grand récipient, mélanger ensemble la farine, la semouline, le sel, le sucre et la levure. Ajoutez progressivement, 250 ml d’eau chaude. Mélangez à la main jusqu’à ce que la pâte soit élastique. Si elle colle encore à vos doigts, ajoutez de la farine. . If it sticks to your fingers, add more flour. Pétrissez la pâte sur le plan de travail pendant 5 minutes.

2. Après avoir trempé vos mains dans l’huile, séparez 12 morceaux de pâte. Placez-les sur du papier cuisson et recouvrez-les d’un film plastique. Laissez-les reposer à température ambiante pendant 30 minutes.



3. Sur une surface légèrement huilée, travaillez chaque morceau de pâte. Avec votre main, écrasez-les pour qu’elles prennent une forme de crêpe jusqu’à obtenir un cercle d’environ 30 cm. La pâte doit être assez fine pour que vous puissiez voir le plan de travail à travers. Saupoudrez un peu de semouline et quelques goutes d’huile sur la pâte pour que les différentes couches ne collent pas. Pliez les bords à gauche et à droite vers l’intérieur sur un tiers de la pâte (comme vous le feriez avec une lettre avant de la foutre dans une enveloppe) Ajoutez à nouveau de la semouline et un peu d’huile. Pliez les bords du haut et du bas pour obtenir un carré. Réservez sur du papier cuisson. Répétez l’opération avec les autres morceaux de pâte. Recouvrez de film plastique et réservez pendant 15 à 20 minutes.

4. Ajoutez un peu d’huile végétale sur votre plan de travail ainsi que vos mains. Retravaillez chaque morceau de pâte. Roulez-les pour former des cercles de 15 cm environ. Déposez-les sur du papier cuisson et recouvrez d’un film plastique. Répétez ensuite l’opération avec tous les morceaux de pâte.



5. Pour cuire le m’smen, faites chauffer une grande poêle à feu moyen. Ajoutez un peu d’huile. Faites cuire chaque morceau, en les retournant une fois, jusqu’à ce que des points marrons apparaissent sur la pâte, environ 3 minutes. Répétez la cuisson pour chaque morceau de pâte et servez immédiatement.

Recette tiré de l’article : Le « m’smen » est la rencontre parfaite entre une crêpe et du pain