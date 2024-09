Parlons de la peur, de la santé et de la raison pour laquelle tant de gens préfèrent chercher leurs symptômes sur Google plutôt qu’aller chez le médecin. Parlons des soirées que nous avons passées à ennuyer nos amis avec toutes sortes d’auto-diagnostics dérivés d’Internet. Parlons de l’hypocondrie.

Nous vivons dans un monde où certains mots et concepts sont utilisés quotidiennement, même si nous n’avons pas tous la formation médicale nécessaire pour les comprendre. Nous associons les symptômes à des maladies et tentons de trouver des solutions sans consulter de professionnels. Nous nous racontons à nous-mêmes et aux autres des histoires sur notre corps, notre santé et tout ce qui ne va pas.

Ce type d’anxiété liée à la santé vous a peut-être déjà valu l’étiquette d’hypocondriaque. Mais qu’est-ce que l’hypocondrie exactement ? Quels en sont les symptômes et que peut-on faire pour y remédier ? Nous avons demandé à Santiago Levín, président de l’Association des psychiatres argentins (AAP), de nous éclairer.

VICE : Que signifie exactement l’hypocondrie ?

Santiago Levín : Le langage quotidien peut changer la signification de termes médicaux techniques. Pensez aux troubles obsessionnels compulsifs, par exemple. Vous entendez souvent des personnes qui se disent atteintes de TOC, alors qu’en réalité elles ne présentent que quelques tics, ou peut-être un comportement répétitif.

L’hypocondrie, au sens strict, ce n’est pas seulement craindre légèrement de contracter une maladie grave. Ce n’est pas non plus se sentir inquiet pour sa santé au milieu d’une pandémie qui change le monde. L’inquiétude dans une situation comme celle que nous vivons est normale, appropriée et attendue.

L’hypocondrie réelle est beaucoup moins courante que les angoisses que je viens de décrire. Il s’agit d’une véritable maladie mentale qui peut apparaître sous différentes formes et à des degrés divers. Elle peut faire partie d’une dépression, d’un trouble de la personnalité ou d’une psychose. Mais elle peut aussi, dans ses formes légères et occasionnelles, faire partie d’une réponse normale et attendue aux moments que vous vivez. Mais je dois souligner que ce n’est jamais une bonne idée de pathologiser le quotidien. C’est-à-dire transformer des expériences normales et habituelles en expériences pathologiques.

Comment savoir si l’on souffre réellement d’hypocondrie ?

Il se peut que vous souffriez constamment, que vous soyez sujet à beaucoup d’anxiété et à la dépression qui l’accompagne, et que vous ayez l’impression d’être vraiment malade. Le véritable hypocondriaque consulte constamment des professionnels et ne trouve jamais, jamais, la réponse qu’il cherche. Il faut toutefois souligner que ce n’est pas parce qu’une personne est hypocondriaque qu’elle ne peut pas être physiquement malade. Les deux ne s’excluent pas mutuellement.

Peut-on soigner cette maladie ?

Oui. Le traitement dépendra du diagnostic spécifique, c’est-à-dire de l’origine et de la gravité du symptôme hypocondriaque. Si c’est dans le contexte d’une dépression, par exemple, nous chercherons à traiter la dépression. Le traitement comportera généralement un aspect psychothérapeutique et souvent aussi un élément psychopharmacologique. De nombreux cas de symptômes hypocondriaques s’améliorent avec le traitement, mais malheureusement, certains sont très, très difficiles à traiter. Ces cas sont rares mais posent de véritables défis.

Est-il possible que l’hypocondrie soit déclenchée par un contexte comme celui que nous vivons ?

Il est évident qu’une crise sanitaire mondiale est angoissante pour tout le monde. Personne ne sort indemne de la pandémie de Covid. L’année dernière, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé toutes les nations à augmenter les budgets consacrés à la santé mentale afin d’éviter une avalanche de crises mondiales dans ce domaine. Cela dit, certaines personnes ont bénéficié de la pandémie, du point de vue de la santé mentale. Pour ceux qui trouvent extrêmement difficile de rencontrer ou simplement de côtoyer d’autres personnes, les diverses mesures restrictives que nous avons subies depuis le début de l’année 2020 ont peut-être été utiles. Mais il s’agit d’un groupe très restreint et la plupart des gens ont souffert et continuent de souffrir à cause d’une catastrophe sanitaire qui a changé nos vies individuelles et collectives de manière radicale.

Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui pensent être hypocondriaques ?

Mon conseil est simple : si ce qui vous arrive vous inquiète vraiment, vous cause une réelle détresse, vous empêche de dormir la nuit et diminue activement votre qualité de vie, le moment est venu de demander l’aide d’un professionnel. Un problème partagé est un problème à moitié résolu.

