L’agression sexuelle d’enfants est le pire crime dont on peut être accusé. La haine envers les agresseurs est si violente que des valeurs morales normalement sacrées prennent parfois le bord pour infliger sans délai la sanction. À l’été 2013, par exemple, des résidents de Bristol en Angleterre ont brûlé vif un homme handicapé de 44 ans accusé (à tort, en fin de compte) d’être pédophile.

Mais la pédophilie peut aussi être extrêmement difficile à vivre pour ceux qui n’ont jamais commis de crime et doivent accepter une attirance sexuelle que le monde voit comme une monstruosité. Pour beaucoup d’entre eux, c’est la source d’une dépression majeure.

« Quand d’autres pédophiles me disent qu’ils arrivent à être relativement heureux, j’ai parfois envie de leur demander sur quelle planète ils vivent », admet Brett*. Ce paysagiste quarantenaire d’une banlieue américaine souffre de dépression depuis le début de l’adolescence, âge auquel il a découvert son attirance pour les enfants. « Comment vivre une vie normale avec cette malédiction sans avoir envie de se jeter en bas du pont le plus proche tous les jours? »

Pas de surprise, les pédophiles heureux sont rares. Selon une étude du département de médecine familiale de l’Université du Minnesota sur les délinquants sexuels menée en 1999, 76 % ont souffert de dépression majeure à un moment ou un autre de leur vie. Parmi les autres, 9 % ont souffert de dépression légère.

« Quand on a une attirance sexuelle aussi méprisée que la pédophilie, on est seul, on n’a personne à qui en parler », explique le professeur Michael Miner, l’un des coauteurs de l’étude. « Les pédophiles sont isolés, ce qui conduit certainement à la dépression. »

Todd Nickerson est un pédophile de 42 ans qui vit au Tennessee. La difficulté d’accepter son identité sexuelle lui a causé de nombreuses années de profonde dépression. « Quand je regarde en arrière, je me demande comment j’ai pu me rendre jusqu’ici sans me tirer une balle. Des fois, je me levais et c’est la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je me répétais : “Je veux juste mourir. Je veux juste mourir.” Sans arrêt pendant des jours. »

Sa dépression s’est aggravée quand, au début de la vingtaine, il a fait l’erreur de parler à un de ses cousins de son attirance pour les fillettes.

« Peut-être que c’était un acte autodestructeur conscient parce que je savais que mon cousin en parlerait aux autres. On vivait dans une petite ville, alors après je me disais que tout le monde était au courant. Je ne pouvais plus sortir. J’étais tout le temps anxieux et je ne sortais pas de ma chambre. »

Todd s’est identifié comme pédophile, mais il insiste pour dire qu’il n’a jamais succombé à ses pulsions et croit que tout contact sexuel entre un adulte et un enfant constitue un abus. Comme la plupart des pédophiles cachent leur attirance sexuelle, il est impossible de savoir combien d’entre eux partagent cette position, mais ils sont assez nombreux pour avoir créé un forum en ligne, Virtuous Pedophiles, destiné à ceux qui admettent leur attirance sexuelle tabou sans jamais avoir passé à l’acte.



L’un des cofondateurs de Virtuous Pedophiles, qui utilise le pseudonyme Ethan Edwards, affirme que la dépression est si courante parmi les membres qu’il y a un sondage sur le suicide en permanence sur le site. Bien qu’il admette que les résultats ne sont pas scientifiques, ils sont quand même saisissants : près de 90 % des répondants disent avoir eu des pensées suicidaires et 20 % ont fait une tentative de suicide.