C’è una nuova tendenza su TikTok: abbronzarsi l’ano

Ti chiedo subito scusa se stai mangiando, ma devo parlarti del perineo. Si tratta dell’area del corpo compreso tra l’osso pubico e il canale anale. Per alcuni, prendere il sole su quest’area (una pratica conosciuta come “abbronzatura perineale”) per almeno tre minuti al giorno darebbe luogo a un’impennata di energia equivalente a “passeggiare sotto il sole tutto il giorno,” “ricaricarsi” o “bere una tazza di caffè.” E non si tratta nemmeno di un “wellness trend” di nicchia: l’hashtag #perinuemsunning ha accumulato quasi tre milioni di visualizzazioni su TikTok.

Ma perché? Cosa sta succedendo? Perché così tante persone si mettono a gambe all’aria per farsi sparare raggi UV direttamente sul sedere?

Videos by VICE

“Sinceramente, sentire il calore del sole lì sotto è una bella sensazione,” spiega Abushady, utente TikTok residente a New York e sostenitore della regolare abbronzatura del perineo. “È una sensazione che non si può descrivere, la devi provare. È come se la luce del sole ti entrasse dentro dal basso verso l’alto.” Abushady mi spiega che il suo corpo e la sua mente hanno scoperto le gioie dell’abbronzatura perineale quando viveva in India e passava ore a praticare yoga sotto il sole.

“In Pennsylvania una volta tornato a casa, uscivo al sole con il mio tappetino da yoga completamente nudo e praticavo per due o tre ore,” prosegue. “Certe pose espongono l’intero corpo, come la verticale o la posa del bambino felice. Non è che esco apposta per abbronzarmi l’ano—il mio obiettivo è semplicemente essere libero.”

Ma come la mettiamo con le scottature? Di certo si corre il rischio. “Non mi preoccupo delle scottature, perché il mio stile di vita e il cibo che consumo mi proteggono la pelle da dentro,” dice.

“Qualcuno non mi prenderà sul serio, ma una frase che mi piace ripetere è: ‘il sole ti brucia per i tuoi peccati.’ Il motivo per cui la gente si scotta è che a) non si espone abbastanza alla luce del sole e quindi non ha accumulato la tolleranza necessaria e b) vive una vita così malsana e in disaccordo con la natura che il suo sangue è tossico, quindi reagisce alla luce del sole con la ‘scottatura’. Io vivo e mi nutro in un modo per cui posso stare al sole per ore senza protezione e non scottarmi affatto.”

Se pensi che la teoria di Abushady sia quantomeno discutibile e in realtà alquanto pericolosa (nota: non è scientificamente provato che le ustioni solari siano causate da uno “stile di vita malsano”), sei in buona compagnia. Per tante persone, esistono moltissimi buoni motivi per non esporre questa piccola, delicata parte del proprio corpo in direzione della gigantesca palla di fuoco nel cielo.

Il dottor Karan Raj ha spiegato i pericoli di esporre questo sottile strato di pelle al sole in un video su TikTok. “Vi prego, non accumulate energia solare nel vostro buco del sedere,” dice. “Il perineo è un’area di tessuti sottili tra l’ano e i genitali. Il motivo per cui è chiamata la zona ‘dove non batte il sole’ è perché la biologia e l’evoluzione l’hanno posizionata appositamente in un luogo nascosto. I raggi del sole possono aumentare il rischio di bruciature, irritazioni e tumori della pelle.”

Commentando il video, mi ha detto: “La cosa fondamentale da imparare è che prendere il sole non è una cosa molto sicura, specialmente senza protezioni. Specialmente sul perineo. Non esiste alcuna prova che abbronzarsi in quel punto in particolare apporti alcun beneficio alla salute.”

Nonostante questi rischi piuttosto spaventosi, in molti non rinunciano all’abbronzatura perineale. James e Chelsea sono una coppia canadese che vive viaggiando in furgone e loro prendono il sole là sotto almeno una volta alla settimana. Non lesinano sull’utilizzo dell’hashtag perineum sunning documentando le loro avventure su un profilo Instagram di coppia e sono molto contenti di dirmi di più via DM. Mi raccontano che hanno “saputo dell’abbronzatura perineale grazie a un podcast sull’illuminazione orgasmica. Appena abbiamo tempo ci caliamo le mutande e ci corichiamo sul letto con i piedi in aria per prendere un po’ di sole! Tra i 30 secondi e i 5 minuti è un tempo perfetto per noi.”

Ma perché? “I vantaggi sono pazzeschi! È come bersi una bella tazzona di caffè la mattina,” dicono. “Il nostro livello di energia sale, ci sentiamo ricaricati e pronti per la giornata, per non parlare dei benefici sessuali che comporta farlo insieme. Aumenta la libido e il fatto di esporre la nostra parte più intima insieme ci ha resi più vicini che mai. Siamo molto più a nostro agio l’uno con l’altra e non abbiamo più tensione riguardo ai nostri corpi, siamo liberi e aperti l’uno con l’altra.”

Molti abbronzatori perineali sembrano citare il senso di libertà dell’esperienza—non lo fanno soltanto per i cosiddetti (o sarebbe meglio dire i supposti?) benefici “energetici”, ma anche per come li fa sentire dentro. Il 22enne americano Jafia, che ama parlare delle sue tecniche di abbronzatura su Instagram, conferma: “Quando sono fuori a fare yoga e splende il sole lo faccio subito! Uno dei vantaggi più grandi è che mi ha aiutato a sentirmi più a mio agio con il mio corpo. Ti concentri sulle tue cosiddette ‘vergogne’ e decidi di essere più potente di loro. Il sole dà una sensazione bellissima a ogni parte del mio corpo, quindi perché trascurare il centro della nostra potenza?”

Ciò detto, Jafia non è immune a credere in certi benefici per la salute che non sono mai stati dimostrati. “Il sole è un disinfettante, quindi ha abbastanza senso,” dice. “È il punto da cui escono i ‘rifiuti’ del nostro corpo, quindi perché non disinfettarlo con il sole? Ho anche sentito che la luce del sole sui testicoli può alzare il livello di testosterone negli uomini [NdR: non esistono prove scientifiche definitive a supporto di questa tesi]. Mi sento più a contatto con il mio corpo e con il vero me. Mi fa stare bene a istinto. Dovresti fare quello che ti va nella vita!”

Quando gli ho chiesto che cosa risponderebbe a chi dice che sia una pratica che mette a rischio la salute, ha risposto: “Chiederei perché credono che sia un rischio. Parlerei con queste persone per un po’, se volessero, e spiegherei che di cose rischiose ce ne sono tantissime. Sappiamo tutti che ci si può scottare passando troppo tempo al sole, quindi bisogna stare attenti e non starci troppo a lungo.”

James e Chelsea si abbronzano il perineo.

Dopo aver parlato con un po’ di queste persone, diventa rapidamente evidente che molti praticano yoga. Molte persone che amano fare yoga nude o praticare il naturismo, per esempio, sembrano affiancare l’abbronzatura perineale alle altre pratiche di benessere.

“Lascia che la luce del sole colpisca la tua pelle nuda, noi crediamo che indossare biancheria intima o un costume da bagno rovinerebbe tutto,” dicono James e Chelsea. “Le migliori posizioni da usare sono: sdraiati sulla schiena con i piedi in aria—la posa del bambino felice—oppure puoi fare il cane a testa in giù. Basta che ti faccia stare a tuo agio e ti esponga per bene.”

Per cui, mentre gli operatori sanitari specificano che questa non è assolutamente una cosa da provare, gli amanti dell’abbronzatura perineale non hanno alcuna intenzione di smettere.

In ogni caso, molti di noi che vivono in città non avranno mai l’opportunità di assorbire il potere del sole e ricaricarsi senza richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine. Dovremo accontentarci di un buon caffè.