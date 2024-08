Non mi fido di un’amica. Dovrei rompere i rapporti?

Durante la quarantena su VICE avevamo avviato un appuntamento periodico, una specie di angolo in cui raccogliere i nostri pensieri, metterli sotto forma di domanda e lasciare che fosse una figura esperta a rispondere. Ora, anche tramite il contributo di altre redazioni di VICE, il discorso è stato ampliato. Da come fare i conti con un amore non corrisposto a come gestire coinquilini insopportabili, proveremo a offrire qualche consiglio. Oggi parliamo di amicizie e di come capire quando mettere fine a un rapporto di questo tipo è la scelta giusta.

Ciao VICE,

Non ho mai fatto fatica a stringere amicizie. Anzi, sono ancora in ottimi rapporti con persone conosciute alle elementari e conto che sia così per tutta la vita.

Detto questo, certi aspetti sono diventati più complessi con l’età. Le amiche che ho lasciato quando mi sono trasferita ad Amsterdam per studiare si stanno sistemando. Comprano case e crescono famiglie, mentre io riempio ancora le mie giornate e le mie notti con eventi e serate. Le nostre vite sono molto diverse.

Ho stretto nuove amicizie qui, tra cui con un gruppo specifico di persone che vedo almeno una volta alla settimana per divertirci. Una ragazza in particolare, Mira, prende sempre l’iniziativa. Le mie amicizie fuori dalla città si sono un po’ perse per strada negli ultimi due anni, quindi mi sono attaccata molto a queste nuove persone.

Di recente, mi sono chiesta però quanto siano genuine, specialmente la mia relazione con Mira. Talvolta mi chiedo se tenga davvero a me o se io sia solo una persona con cui è facile fare serata.

Non tanto tempo fa, ho rotto con una persona che era abusiva sia mentalmente che fisicamente. Mira ha visto quanto male mi trattava il mio ex e sapeva quanto è stato difficile per me escluderlo dalla mia vita. Quando ho scoperto che avevano iniziato a passare del tempo insieme, ci sono rimasta male. Ho affrontato Mira e lei sembrava non capire perché mi desse così fastidio. Non era un problema suo, ha detto.

Come se non fosse abbastanza, un’ora prima dell’appuntamento che avevamo a Capodanno, mi ha detto che non c’era posto per me alla sua festa. Non si è preoccupata del fatto che, con così poco preavviso, avrei passato la serata sola.

Altre persone mi hanno detto di chiudere i rapporti con lei. È difficile, perché Mira sa anche essere simpatica, avventurosa e dolce. Ho paura di sentirmi sola senza di lei. È meglio seppellire questa amicizia? Perché fa così male tagliare i ponti?

Con amore,

A.

Ciao A,

Pe la maggior parte di noi, mantenere le amicizie è una cosa importantissima. Uno studio ha dimostrato che le persone che hanno un’amicizia del cuore hanno una salute mentale migliore e sembrano avere più strumenti per gestire lo stress. Dal lato opposto dello spettro, un’amicizia che non funziona può causare molta angoscia e metterle fine può essere difficile tanto quanto lasciare una persona con cui si ha una relazione di coppia.

La psicologa Ariane Faas, che è specializzata in dinamiche relazionali, non pensa che la tua amicizia con Mira debba necessariamente finire. Suggerisce di esaminare prima le altre relazioni nella tua vita.

“La prima domanda da porsi è, ‘hai incontrato amicizie come questa prima d’ora, o è una situazione unica?’” dice Faas. Se è la prima volta che ti trovi in una situazione del genere, è possibile che Mira sia la causa della dinamica. “Ma se è uno schema che si ripete, potrebbe essere utile lavorare sul ruolo che hai tu in queste amicizie.”

Nella tua lettera parli di una relazione abusiva con il tuo ex, il che suggerisce che tu ti sia trovata—non per colpa tua—in situazioni in cui i tuoi confini personali sono stati violati o ignorati. Purtroppo non è possibile evitare del tutto l’incontro con persone del genere nella vita, ma è importante imparare a riconoscere i propri confini e metterli in chiaro con le altre persone.

Nel tuo caso, non puoi impedire a Mira di uscire col tuo ex. Ma è ok essere arrabbiata e dirle che ciò che sta facendo è una cosa brutta e che, nel farlo, sta superando un limite importante.

Faas dice che ci sono molte ragioni per cui è difficile interrompere i rapporti con qualcuno che ignora i tuoi confini. “Ci sono problemi nel comunicare chiaramente, o hai pensieri negativi su te stessa che ti fanno sentire immeritevole del rispetto altrui?” chiede. “Hai paura di fare del male ad altre persone, e per questo ignori ciò che senti tu? O hai difficoltà a creare legami e dunque fatichi a fidarti delle persone?”

Se parliamo dei tuoi problemi con Mira, devi pensare per bene al perché vuoi che lei faccia parte della tua vita. In pratica, devi considerare quanto ti piace davvero la sua compagnia, rispetto a quanto, invece, hai paura di essere esclusa da attività divertenti nel momento in cui la dovessi escludere dalla tua vita.

“Le persone giovani sentono spesso che è importante appartenere a un certo gruppo,” sottolinea Faas. “Ma una volta che hanno raggiunto quel gruppo o quella certa scena, capita che si sentano comunque sole.” Faas spiega che essere giovani significa provare tante cose diverse e fare delle scelte. Ecco perché, alle volte, finisci con persone che non fanno davvero per te.

Ma un altro modo per approcciare il dilemma è ridefinire la tua relazione con Mira. Potrebbe essere semplicemente una persona con cui è fantastico passare una serata fuori in città, ma non l’amica su cui contare o con cui confidarti o condividere parti importanti della tua vita.

Stando a Faas, molte persone che vanno in terapia da lei si chiedono perché restano in una relazione nonostante sappiano da tempo che è malsana. Dopo aver parlato con lei, “arrivano spesso alla conclusione che è meglio finire quella certa relazione o amicizia,” dice. “È una cosa che colpisce duramente, ma appena inizi a prenderti cura di te, ti capiterà di lasciare andare alcune persone. Ma è importante farlo.”

La cosa fondamentale da ricordare in tutto questo è che ti meriti amicizie che ti facciano sentire al sicuro, che siano piacevoli e benefiche per te. Capire e accettare questa cosa avrà un effetto positivo su tutte le tue amicizie—che includano quella con Mira o no.