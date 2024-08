Il gelato all’avocado è l’ultima moda che speravamo di non vedere

Questa storia dell’avocado sta un attimo sfuggendo di mano. Amato e attaccato in egual misura, ma soprattutto mangiato in quantità industriali, ormai questo frutto a forma di pera che annerisce solo guardandolo è stato declinato in tutte le sue forme – compresa quella di anello di fidanzamento.



L’ultima trovata in ordine di tempo è quella dell’Avolato, ovvero un incrocio tra avocado e gelato. O meglio, è un gelato fatto per il 60% di avocado.



Creato dalla SnowFlake, sarà servito da Selfridge’s a Londra direttamente nel suo guscio, con una bella noce di burro di noci di macadamia piazzata sopra. Il costo sarà di 9,50 sterline, circa undici euro e qualcosa.



La SnowFlake, per darvi un’idea, è la stessa azienda di gelati di lusso che a settembre dell’anno scorso ha messo sul mercato il cono più costoso di sempre: 99 sterline per 350 grammi di oro, passion fruit, mango, cioccolato grezzo monorigine del Madagascar, caramello salato e diversi ninnoli tra cui un macaron rosa e del tartufo bianco belga.





“L’Avolato non è solo un nuovo gusto. È una forma d’arte”, ha detto la chef che sta dietro la ricetta di questo nuovo gelato, Silvia Gaetta (non si capisce bene se per l’idea davvero poco originale di servirlo nella sua stessa coccia o per la preparazione).



Ma ecco la parte che farà felici i Millennials pronti a dare fondo al portafogli per mangiare avocado invece di tenersi i soldi per comprarsi casa: non ha latte, non ha zuccheri aggiunti e non ha glutine. Vegan, superfood e gluten free.



Asad Khan, CEO e fondatore della SnowFlake Luxury Gelato, ha detto a The Grocer che “l’idea è partita dal pensiero che non solo l’avocado è molto di tendenza, ma apporta anche parecchi benefici all’organismo. Pensiamo che sarà un prodotto piuttosto popolare”.

Sì, signor Khan, le piace vincere facile. Voglio vedere, però, se ne mangia tre di fila e corre a fare gli esami del sangue dove si ritrova i livelli di colesterolo.



Secondo il direttore dei ristoranti e food shop di Selfridge’s, Bruce Langlands, l’Avolato sarà “in prima linea nei food trends di quest’anno, soprattutto su Instagram”.

È probabile, ma qualcuno per favore gli spieghi che di quest’avocado, ormai, iniziamo a romperci le palle.



