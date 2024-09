È uscito il programma completo di Beaches Brew 2017

Beaches Brew, il festival di Bronson Produzioni che si svolge ogni anno sulla spiaggia dell’Hana-Bi a Marina di Ravenna, ha deciso di salutare la primavera con l’annuncio del programma definitivo, rendendo così questo martedì un giorno di giubilo per tutti noi.

Ai nomi già rivelati a fine gennaio si aggiungono undici act tra cui alcuni dei nostri italiani preferiti come Lame, Gomma e Matteo Vallicelli, ma anche performer straordinari da tutto il mondo come le Mandolin Sisters, che portano per la prima volta in Italia la loro incredibile musica carnatica dall’India del Sud, e le Death Valley Girls con il loro street rock’n’roll californiano.

Il festival dura dal 5 all’8 giugno 2017 ed è totalmente gratuito, ma se volete supportarlo (e ricevere in cambio alcuni considerevoli vantaggi come ombrellone e sdraio garantiti e un paio di drink al giorno) potete acquistare un braccialetto speciale o effettuare una donazione sul sito di Beaches Brew.

Consulta la lineup completa sul flyer di Father Futureback, partecipa all’evento su Facebook e prepara le infradito perché l’estate sta arrivando.

