Possibile che le capesante siano davvero vegane?

Le regole del veganesimo, a prima vista, sembrano abbastanza chiare: i vegani non consumano alcun cibo derivato da animali. Ciò significa rinunciare non solo alla carne, ma anche a sottoprodotti di origine animale come la gelatina.

Gli obiettivi del veganismo, tuttavia, variano da vegano a vegano – alcuni difendono con passione il benessere degli animali, altri sono feroci ambientalisti, e altri ancora scelgono una dieta a base vegetale per motivi di salute o religiosi. E sebbene questi obiettivi possano per molti, sovrapporsi, la messa in pratica del veganismo è ancora più oscura. Alcuni vegani non hanno problemi a mangiare il miele o indossare la pelle di seconda mano, mentre altri ritengono che queste pratiche siano totalmente off limits.

Ora, per complicare ulteriormente le cose, c’è un intero movimento dedicato al consumo di pesce, che sostiene che il pesce appartiene veramente a una dieta vegana. Il movimento Seagan chiede: poiché le definizioni e le categorizzazioni della società cambiano praticamente in tutti gli aspetti della vita, mentre scopriamo e comprendiamo di più sul mondo, perché dovremmo accettare ciecamente che i bivalvi non si adattano ad una dieta vegana?

Nel caso dei bivalvi, vale a dire creature marine con un guscio incernierato, come ostriche, vongole, cozze e capesante, la linea di confine tra pianta e animale, soprattutto per quanto riguarda la cottura e il consumo, rimane poco chiara. “Ma sono vivi!”, qualcuno potrebbe dire chi ha visto il battito della carne di ostrica o la lenta apertura e chiusura di una conchiglia. Ma lo sono anche le piante – ogni carota che tagli e ogni mela a cui mordi, una volta era viva e comincia a morire quando viene rimossa dal suo gambo o dalle sue radici. E mentre alcuni bivalvi, come le capesante, aprono e chiudono i loro gusci usando un muscolo adduttore, molte piante possono anche muoversi indipendentemente.

Mangiare prodotti da una pesca ben gestita fa bene all’ambiente in molti modi

Io, vegetariano non più praticante, ho sentito per la prima volta che le capesante potevano essere considerate vegane durante un recente pranzo a Greenpoint Fish & Lobster Co. , un ristorante di pesce a Brooklyn dedicato alla sostenibilità. Anche se un posto che serve tacos di pesce e selezioni di ostriche giornaliere non sembrano la prima scelta di un vegano per cena, il co-proprietario Vinny Milburn mi ha detto che il ristorante ha numerosi clienti fissi vegani che vengono per mangiare capesante e altri bivalvi, giustificando il loro consumo, eticamente e dal punto di vista ambientale, con la scienza. “Si sentono bene perché non hanno un sistema nervoso centrale”, mi ha detto Peter Juusola, direttore generale di Greenpoint Fish. (Era riluttante ad uscire con questi vegani che amano le capesante).

I bivalvi come ostriche e capesante sono filtratori, il che significa che purificano l’acqua in cui si trovano mangiando fitoplancton, alghe e detriti, cioè la spazzatura. Le ostriche sono generalmente allevate, piuttosto che pescate – e, se chiedi a Milburn, la differenza tra un professionista che coltiva ostriche e un contadino che coltiva, per esempio, i mirtilli in una palude, è una questione nominale. Entrambi coltivano il loro prodotti da semi (sì, “seme” di ostriche è il nome delle piccole larve che gli agricoltori acquistano), le raccolgono dall’acqua e le vendono ai consumatori, mi ha chiarito mentre le sguscia.

Le capesante, tuttavia, sono leggermente diverse dalle ostriche. Purificano anche le acque in cui vivono, ma i metodi attraverso i quali vengono raccolte dal fondo dell’oceano – da varie draghe simili a rastrelli – possono danneggiare gli ecosistemi che li circondano. Questa realtà potrebbe presentare una questione etica che farebbe allontanare ulteriormente i vegani dal mangiare capesante, ma apre anche un’intera serie di argomentazioni (forse apparenti) su come l’allevamento di alcune colture vegetali possano anche devastare gli ecosistemi locali. E per fortuna, il danno all’ambiente non è necessariamente correlato alla cattura di capesante.

“Mangiare prodotti da una pesca ben gestita fa bene all’ambiente in molti modi”, spiega Togue Brawn, fornitore di capesante del Maine, Downeast Dayboat. Le capesante consumano molta meno energia per generarsi (si autogenerano) della carne di manzo o pollo o maiale, e non inquinano come il bestiame. Sono seduti sul fondo del mare a filtrare il plancton. “In effetti, tutto il cibo delle capesante viene dall’acqua, non vengono alimentate, chiarisce Brawn.

Molti dei cuochi che ho interrogato sulle capesante mi hanno detto che credevano che mangiare capesante e altri bivalvi non fosse diverso dall’uccidere le piante per mangiarle, ma anche non voleva dire ai vegani cosa o cosa non mangiare. Le prove conclusive sul fatto che i bivalvi, o anche i crostacei, sentano dolore, devono ancora emergere, ma tanto per cominciare, “non hanno cervello”, dice Juusola, dimostrando con le dita che quando una capasanta si apre e si chiude, questa è una reazione dovuta a un sistema nervoso, ma non quello che è collegato a dolore o pericolo. Brawn non può dire con certezza che non provano alcun dolore (e in questo settore manca una ricerca sufficiente), ma può dirci questo: la morte di una capasanta “è dannatamente veloce”. Sono certamente vivi, ma sono quasi certamente non senzienti.

Alla PETA, esortiamo le persone a peccare sbilanciandosi dalla parte della compassione. Dato che non sappiamo con certezza se queste creature soffrano, presumiamo che esse facciano e agiscano di conseguenza.

Anche gli esperti, persone che hanno dedicato la vita a studiare il funzionamento interno delle creature marine, non possono ancora provare pienamente se le capesante e altri bivalvi provano dolore, poiché non è stato studiato estensivamente, se non addirittura esaustivamente. “Il problema con molti bivalvi è che hanno opzioni comportamentali limitate e quindi il dolore potrebbe non essere di alcun beneficio”, spiega il dott. Robert Elwood, professore emerito di Animal Behavior presso la Queen’s University di Belfast. In altre parole, non c’è alcun vantaggio evolutivo per le capesante e altri bivalvi nel provare dolore, poiché i loro gusci si chiudono in modo protettivo a conseguenza di altre cause. “Le capesante si muoveranno freneticamente, ma, ai miei occhi, in modo imprevedibilmente lontano dalla stella marina predatrice, però questo avviene in risposta all’odore. Non so se rispondono ai danni dei tessuti, ma se lo fanno, questo non indica sofferenza. Potrebbe essere solo una eccezione… Non c’è bisogno di spendere energia e scorte nell’attrezzare il sistema neurale al dolore se non fornisce alcun beneficio.”

Forse non sorprendentemente, PETA non approva il cibarsi di qualsiasi tipo di bivalvi. “Non siamo sicuri di quanto dolore e sofferenza [i bivalvi] siano in grado di provare”, mi ha detto Ben Williamson, Senior International Media Director di PETA. “Alla PETA, esortiamo le persone a peccare sbilanciandosi dalla parte della compassione. Dato che non sappiamo con certezza se queste creature soffrano, presumiamo che esse facciano e agiscano di conseguenza. “

Chiunque abbia mai pescato può assistere alla lotta di un pesce appena pescato che si abbassa e lotta per respirare attraverso le sue branchie – è un’immagine di sofferenti pescatori disposti a conviverci per mangiare pesce fresco. I bivalvi, d’altra parte, non reagiscono fisicamente in questo modo; a differenza, ad esempio, delle aragoste, non hanno un sistema nervoso centrale e la loro mancanza di un cervello significa che non possono sperimentare il tipo di dolore fisico che noi percepiamo. La speculazione sulla loro sofferenza fisica o emotiva è paragonabile allo speculare sull’esperienza del pompelmo che hai mangiato a colazione. Non sappiamo se abbia sofferto, ma sembra improbabile visti i fatti.

Anni fa, Greenpoint Fish offriva dei noodles di alghe a base vegetale, nel suo menu, ma finì per rimuovere il piatto perché i vegani non-seagan non andavano più al ristorante. Questo, tuttavia, fa emergere un aspetto del tutto nuovo al dibattito sulle capesante – se non mangi bivalvi selvatici a causa del bycatch (che per PETA rappresenta un problema essenziale con il consumo di frutti di mare), qual’è la giustificazione per mangiare alghe e altre piante marine, che vengono raccolti dagli stessi oceani che si stanno svuotando?

“L’alga Kelp è gustosa e nutriente oltre che il modo perfetto per aggiungere un sapore” da pesce” a zuppe e filetti fritti,” eliminando tutto il colesterolo, i ganci, le reti, le pinne e lo smembramento coinvolti nell’uso del pesce reale ” Williamson, a nome di PETA, mi ha inviato una e-mail quando gli ho chiesto della posizione dell’organizzazione sul mangiare le cose verdi (le alghe) – che, a proposito, sono anch’esse trascinate dal fondo dell’oceano.

La scrittrice alimentare ed ex vegana Alicia Kennedy continua a non mangiare carne (che considera cattiva per l’ambiente, oltre che violenta contro gli animali e i terreni agricoli), ma ha recentemente aggiunto i bivalvi alla sua dieta, sostenendo che le ostriche sono di origine sostenibile e piene di nutrienti. Inoltre, mangiare un mucchio di ostriche appena sgusciate può essere un momento di condivisione divertente ed ecologico. “Non hanno consapevolezza, quindi sono fondamentalmente verdure di mare”, mi ha detto Kennedy riguardo alle capesante. Come mangiatrice di bivalvi, non si identifica più come vegana.

“Le ostriche sono molto piene di vitamina B12, una vitamina che i vegani di solito integrano con una pillola”, dice Kennedy. “Per evitare questo, si potrebbe semplicemente mangiare ostriche, la cui coltivazione ha effettivamente un impatto positivo sul loro ambiente e, addirittura, economicamente, poiché molti degli allevatori di ostriche sono piccoli imprenditori. Le persone sono davvero affezionate alle etichette, che però stanno diventando sempre più confuse (come chi si definisce un ‘veggan’, un vegano che mangia le uova) è, francamente, stupido – tu sei solo vegetariano e va bene.

“Penso che le definizioni e le regole possano rimanere le stesse per quanto come sono le etichette, ma forse le persone che adottano queste diete per ragioni ecologiche dovrebbero essere più informate sull’impatto che determinati alimenti hanno sull’ambiente e su come ciò possa effettivamente essere positivo”.

Quest’articolo è originariamente apparso su Munchies US.