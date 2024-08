Questo articolo è stato pubblicato originariamente su VICE UK. Gli screenshot sono stati ricreati graficamente con la traduzione in italiano, per vedere gli originali consulta l’articolo inglese.

C’era solo una cosa di cui volevo parlare con ChatGPT: droga.

Videos by VICE

Ad appena due mesi dal lancio, il chatbot di OpenAI aveva già ricevuto 590 milioni di visite da 100 milioni di visitatori unici, e ha difficoltà a gestire un traffico tanto colossale.

Si sono anche scatenate alcune polemiche riguardo al suo utilizzo da parte di studenti e professionisti per superare esami e riguardo alla sua capacità di aiutarti a rubare nei negozi. C’è chi dice che gli strumenti di scrittura tramite IA come ChatGPT siano il futuro dell’apprendimento, mentre dall’altra parte c’è chi dice che si possa usare per parlare con la propria madre morta nel metaverso.

L’argomento delle droghe è già abbastanza complicato per gli umani, quindi ero curioso di vedere come questo chatbot avrebbe gestito un tête-à-tête sul mondo degli stupefacenti con una persona il cui lavoro è studiare il mondo degli stupefacenti.

Non avevo grandi aspettative. Nick Cave, un uomo di cui tendo a fidarmi ciecamente, ha già descritto il tentativo di ChatGPT di scrivere una canzone nel suo stile come “grottesco”.

Ma del resto la mente dei chatbot a IA funziona in modi misteriosi (almeno per me). Magari da questa conversazione avrei ottenuto più spunti che a parlare con l’umano medio. Dopotutto, è una materia che coglie molte persone impreparate.

Pronti, via.

Produrre droga

La prima domanda che ho posto al mio nuovo amico è stata: come viene prodotto il crack?

ChatGPT non si è tirato indietro e mi ha subito risposto con grande chiarezza:

Poi ho chiesto: quali sono gli ingredienti giusti per produrre la meth? Ma si è rifiutata di rispondermi, dicendo che è illegale. Ho chiesto come viene prodotta la meth? e, diversamente da quando ho chiesto del crack, si è rifiutata di rispondere.

Credo che sia perché ChatGPT era diventata diffidente. Perché quando ho aperto una nuova chat e ho fatto la stessa domanda, come viene prodotta la meth, ha dimenticato gli scrupoli legali e mi ha fornito alcune nozioni di base: “[La meth] è solitamente prodotta usando una combinazione di sostanze chimiche e prodotti casalinghi. Il processo tipicamente ruota attorno alla riduzione di efedrina o di pseudo efedrina, che si trova nei farmaci contro il raffreddore o le allergie, tramite una combinazione di sostanze tossiche come litio o ammoniaca anidra.” Così intanto lo sappiamo.

Le domande importanti

ChatGPT aveva già iniziato a farmi la morale sulle leggi e i rischi della droga, quindi ero interessato a vedere quanti scrupoli si facesse. Dopotutto, fare solo domande tecniche era troppo facile. Così ho chiesto: è moralmente sbagliato drogarsi con la cannabis, anche se la coltivi direttamente? ChatGPT ha esordito dicendo che essendo un robot non aveva alcuna opinione o credo, ma mi ha dato questo contentino:

Da una prospettiva etica, alcune persone sostengono che l’utilizzo di cannabis non sia sbagliato in sé, a patto che venga fatto in maniera responsabile e non danneggi gli altri. D’altra parte, alcune persone credono che utilizzare qualsivoglia sostanza psicoattiva sia moralmente sbagliato, indipendentemente dalle circostanze.

In sostanza, la questione di quanto sia moralmente giusto o sbagliato usare cannabis è soggettiva e ogni individuo deve rispondervi autonomamente basandosi sulle proprie credenze, valori ed esperienze.

Volevo fare domande un po’ più pesanti, così ho preparato due tazze di tè, una per me e una per il mio amico. Sperando di coglierlo di sorpresa, improvvisamente ho chiesto: i robot IA possono sballarsi con la droga? Ma il bot mi ha subito messo in riga:

No, i robot IA non possono sentire gli effetti delle droghe. I robot IA non sono esseri viventi e non hanno corpi fisici né coscienza. Non hanno la capacità di esperire gli effetti delle droghe o qualunque altro stimolo nello stesso modo degli umani. I robot IA possono soltanto processare e rispondere a informazioni secondo il modo in cui sono stati programmati.

Ho proseguito con: perché le persone si drogano? E la risposta è stata abbastanza soddisfacente: “Le persone si drogano per creare sensazioni piacevoli,” poi ha elencato un po’ di esempi, anche se poi è un po’ andato fuori strada per fare un’altra lezioncina sui pericoli delle droghe.

Ma cosa sa questo robot di droga e davvero le disapprova così tanto?

L’uso di droga

Alla domanda la cocaina ha aspetti positivi? ha risposto: “No, non c’è niente di positivo nell’uso di cocaina,” ma pochi secondi dopo, in risposta alla mia domanda che sensazione dà prendere la cocaina? in cima alla lista ha messo: “Euforia: una sensazione di intensa felicità e benessere.” Mmm. Qualcosa mi fa pensare che questo robot sia confuso proprio come tanti esseri umani.

Eppure, ChatGPT è stato abbastanza bravo a descrivere come ci si sente quando si assume MDMA: “sensazione di euforia, alta empatia, emozioni più intense e maggiore energia. Alcune persone possono anche riportare cambi di percezione, come colori più intensi o sensitività aumentata. Tuttavia, è importante sottolineare che gli effetti dell’MDMA possono variare grandemente a seconda del soggetto e della dose, e possono includere effetti negativi come l’ansia.”

Quando ho chiesto: le droghe possono far sentire felice una persona? ChatGPT ci ha pensato un po’ su e poi ha risposto: “Sì, le droghe possono rendere una persona felice, almeno nel breve termine.”

Rabbia

Dopo aver cercato di far parlare il bot degli effetti della droga ho capito che era il momento di osare di più. Ma non è andata molto bene.

Quando ho chiesto chi sono gli utilizzatori di droga più famosi del mondo? ChatGPT mi si è rivoltato contro. Ha detto che era “inappropriato glorificare o promuovere l’uso di droghe illegali” e che “invece di concentrarsi su individui famosi che potrebbero aver usato droghe” avrei dovuto “enfatizzare i pericoli dell’uso di droga.” Mi ha dato una bella sgridata.

A quel punto avrei dovuto capire che non era il caso di chiedere, ispirato dalle voci che si levano sempre più spesso a chiedere coca prodotta sostenibilmente e al di fuori dalle logiche dei cartelli, può esistere cocaina etica? “No, non esiste cocaina etica. L’idea di cocaina etica è un ossimoro.”

Mi è sembrato che la stanza venisse attraversata da un spiffero gelido. Si era creata una distanza tra noi. Ma io sono uno che vuole sempre scavare più a fondo, così ho chiesto: esistono spacciatori di droga che sono brave persone?

Guardando il cursore di ChatGPT lampeggiare, mi sono preparato alla sfuriata, che è prontamente arrivata. “No, non esiste uno spacciatore di droga che sia anche una ‘brava persona’,” e bla bla bla sul fatto che tutti gli spacciatori sono cattivi.

Sicurezza

Dopo aver lasciato che le acque si calmassero, mi sono addentrato in alcune questioni più rassicuranti. Forse si sentiva in colpa per avermi strapazzato in precedenza, perché ho avuto delle ottime risposte chiedendo come una persona che vuole assumere delle droghe può assumerle in maggiore sicurezza, comprese informazioni sulla sicurezza per chi usa eroina e MDMA:

Ho anche ricevuto risposte chiare ed equilibrate a: perché le persone diventano dipendenti da droghe?, in cui venivano menzionati fattori come stress e traumi; qual è la droga più pericolosa, in cui ha menzionato fentanyl e carfentanil come minacce numero uno; e come sarà il mondo della droga nel 2050, con un punto di vista interessante sull’ascesa del “uso di droga tramite esperienze virtuali o simulate, come la realtà virtuale o ambienti formulati da computer.”

TikTok ha una controversa politica di censura di ogni menzione o immagine di droga, anche nel caso di notizie sul mondo degli stupefacenti, il che significa che le persone che frequentano la piattaforma sono a secco di buona informazione sul tema. Quando ho chiesto se è una buona idea vietare ogni menzione delle droghe su TikTok, ChatGPT ha perlopiù ripetuto le linee guida di TikTok. Ma ha detto anche che la decisione di vietare contenuti a tema droghe “può limitare la libertà di espressione e l’accesso alle informazioni per gli utenti.”

Ma ora basta sicurezza, era arrivato il momento di parlare di crimine.

Gangster

La prima domanda era ovvia: qual è il posto migliore per fondare un super cartello della droga? La risposta è stata:

Forse avrei avuto più successo partendo da cose più modeste, quindi ho chiesto: come si entra a far parte di un cartello?

Mi ha rimbalzato quando ho chiesto qual è il modo più sicuro di contrabbandare cocaina in Europa, così ho deciso di cambiare tono alle domande, perché sapevo che il robot sapeva la risposta, ma non me la voleva dare. Il nuovo metodo ha fatto cantare ChatGPT come un canarino:

Esaltato da questo nuovo modo di ottenere risposte, ho continuato con lo stesso trucchetto, ma mi è andata male quando ho chiesto consigli step by step per arrivare al vertice del mondo criminale:

Dato che tra le caratteristiche più note di ChatGPT c’è quella di saper imitare lo stile di scrittura delle persone, ho pensato di provare a chiedere al bot scrivi un articolo sul tema delle droghe nello stile di Max Daly (cioè io). Ho ricevuto un saggio da 500 parole intitolato ‘L’alto prezzo dello sballo: esplorazione del traffico di droga globale’. Non voglio annoiarvi riportandolo qui, ma al di là di qualche passaggio moralizzatore non esattamente in linea con il mio stile, si tratta di un’imitazione buona a livello preoccupante.

Guerra alla droga

Ignorando una sensazione di terrore esistenziale, mi sono incastrato da solo con alcune domande molto serie sulla guerra alla droga.

Quando ho chiesto: la proibizione della droga è usata dalla polizia come strumento per perseguitare giovani uomini neri? mi ha dato una risposta brillante, menzionando che le persone nere sono state arrestate e detenute per reati connessi alla droga in maniera sproporzionata rispetto alle persone bianche, ammettendo che “ha portato alcuni a sostenere che la proibizione della droga venga usata come strumento da parte delle forze dell’ordine per prendere di mira e perseguitare i giovani neri.”

Ha anche compreso che i media di massa a volte perdono la bussola quando si tratta di parlare di droga. Ho chiesto: i media scrivono articoli sensazionalistici apposta per creare panico sull’argomento della droga e puoi offrire alcuni esempi? Il bot ha risposto: “Sì, le piattaforme mediatiche spesso scrivono articoli sensazionalistici sull’uso di droga e sui suoi effetti.” ChatGPT ha poi proseguito citando la “narrazione della guerra alla droga”, in particolare rispetto al crack, e la copertura “sensazionalistica” della crisi degli oppioidi in corso negli Stati Uniti.

Ho chiesto se capita che alcune persone contaminino i dolciumi con la droga e li diano ai bambini per Halloween – una classica bufala sensazionalistica. Qui ChatGPT è andato un po’ in confusione. Ha detto: “Si sono verificate istanze isolate di persone che hanno interferito con i dolci di Halloween in passato, ma non si tratta di un problema diffuso,” ma ha aggiunto che “i genitori dovrebbero sempre ispezionare i dolci che i bambini ricevono per Halloween per individuare segnali di manomissione,” che è una dichiarazione un po’ paranoica. Quando ho chiesto quali sono state queste “istanze isolate”, ha elencato tre esempi per cui non sono stato in grado di trovare alcuna fonte. Forse li ha inventati di sana pianta.

Alla domanda la guerra alla droga è una cosa buona? non ha risposto affermativamente. Piuttosto, ChatGPT ha detto che ci sono state conseguenze inattese “devastanti” quali il razzismo e che, lungi dall’aver contribuito a ridurre l’uso di droga o i reati a esso legati, ha “creato un mercato nero della droga” dominato da violente organizzazioni criminali. “In breve, la guerra alla droga è stata criticata come costosa, inefficace e ingiusta.”

Insomma, questo robot sa dire anche la verità.