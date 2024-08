Chi è Big Shaq, il rapper di “Man’s Not Hot”?

La prima canzone sulla Spotify Viral 50 Italia, in questo momento, è “Man’s Not Hot” di Big Shaq. È un pezzo grime che sta facendo parlare di sé in mezzo mondo, a tal punto che i nostri colleghi inglesi hanno anche girato al volo un People Versus con lui. Forse non avevate mai sentito nominare Big Shaq fino a poco fa, e siete rimasti sorpresi quando avete trovato poche informazioni su di lui in rete. Questo accade un po’ per il modo in cui funziona Google, dato che cercare “big shaq” significa convincere il motore di ricerca a mostrarci materiale su Shaquille O’Neal, un po’ perché Big Shaq non è un rapper. È il personaggio di un comico inglese. Insomma, vi ricordate quando Sasha Baron Cohen aka Borat aka Bruno faceva Ali G facendo scompisciare mezzo Regno Unito? Ecco, la stessa cosa. Solo con meno scompisciate e più grime.

Big Shaq è uno dei quattro personaggi di Somewhere in London, una web serie che segue le vicende di quattro ragazzi londinesi che provano a guadagnarsi da vivere nella capitale inglese, tutti interpretati dal comico Michael Dapaah. Uno di questo è, appunto, Roadman Shaq. Un “roadman” è l’equivalente inglese di un “gangster”, cioè un tizio di strada che trappa, fa il grosso, gira armato e parla in slang strettissimo. L’unico problema è che è super scarso, e non se ne accorge.

Il nome di Shaq ha cominciato a girare fuori da YouTube quando Charlie Sloth, DJ di Radio BBC Xtra1, ha invitato Dapaah, nei panni di Shaq, a esibirsi in un freestyle per la sua celebre e rispettatissima serie Fire In The Booth, a cui hanno partecipato rapper come Stormzy, Giggs, Santan Dave e i Migos. Per darvi un’idea, è come se avessero invitato un comico a esibirsi a un’edizione di Tecniche Perfette.

Nel suo Fire In The Booth, che potete vedere qua sopra, Shaq esegue tre pezzi decisamente stupidi, tra cui “Man’s Not Hot”—in cui sbaglia (apposta) più volte l’attacco del beat e continua a impappinarsi mentre spara punchline idiote tipo ” La tua tipa sa che ho la salsa, zero ketchup / Solo salsa, salsa cruda“. Il video ha macinato circa quattro milioni di views negli ultimi mesi, e a un certo punto Dapaah ha deciso di registrare una versione in studio di “Man’s Not Hot” e caricarla su Spotify e YouTube. E ha cominciato ad avere successo, aiutata dagli algoritmi: solo che probabilmente molte delle persone che lo ascoltano non sanno di starsi sparando nelle orecchie la canzone di un comico, non quella di un rapper.

La canzone comunque è una bomba, ed è divertente vedere come punchline pensate per far ridere siano progressivamente diventate sempre più serie e condivise senza perdere la loro leggerezza. E il modo in cui Dapaah/Shaq imita il suono di una pistola non ha nulla da invidiare ai migliori ad-libber americani: barre come “The ting goes skrrrahh, pap, pap, ka-ka-ka / Skibiki-pap-pap, and a pu-pu-pudrrrr-boom / Skya, du-du-ku-ku-dun-dun / Poom, poom” si meritano un posto di prim’ordine nella storia. Se Dapaah dovesse grattare una carriera grime da tutto questo e diventare il Jack Black della nostra generazione il destino avrebbe fatto il suo dovere.

