Lil Zubin è pronto ad esplodere

Molti dei miei artisti preferiti soffrono di questa colossale sfiga che è la prima hit. Lil Uzi Vert, Juice WRLD, in un certo senso anche Yung Lean e tanti altri raggiungono una fama planetaria con una hit colossale, generazionale e capace di cambiare l’estetica del gioco da quel momento in poi. È molto difficile smarcarsi da pezzi come “Lucid Dreams” o “XO TOUR Llif3” e anche se il rischio di diventare delle one-hit-wonder (cioè degli artisti che raggiungono il successo con una sola canzone) è scongiurato, sono sicuro che il peso sulla schiena di quelle tracce si faccia sentire.

Ho voluto fare questa introduzione perché mi piacerebbe parlarvi di Lil Zubin, che al contrario dei nomi fatti qua sopra non ha ancora scritto una hit, ma The Fader l’ha definito un “gigante dormiente della scena rap”, mentre altri lo chiamano il The Weeknd di Soundcloud. I suoi riferimenti sono chiari: occupa le orecchie di quella nicchia di ascoltatori il cui colore preferito è il nero e che ci sono rimasti sotto con il viaggio di Lil Peep, anche se è finito troppo presto.

Videos by VICE

Lil Zubin fa parte del giro di Working On Dying e ha partecipato all’EP d’esordio del Misery Club con Wicca Phase Springs Eternal e Fantasy Camp, prodotti da Foxwedding e nedarb. Dopo questa sciorinata di nomi che avrebbero fatto venire la sindrome del deficit dell’attenzione anche a Magnus Carlsen (nota: il miglior giocatori di scacchi vivente), ascoltati queste quattro tracce che ti farà bene alle orecchie, su Spotify o su Soundcloud.

Anche se ha un’aria da ragazzino, Zubin ha quasi trent’anni ed è cresciuto in una famiglia della working class di Philadelphia, il che gli ha permesso di sviluppare un forte odio introiettato per il capitalismo e un grande amore per le 808, come già spiegato perfettamente tempo fa da Birsa. La sua produzione artistica si infila in quel filone di piagnisteo musicale contro un nemico mal definito, che trasforma tutto ciò che tocca in apatia. Oggi esce la prima traccia tratta dal suo nuovo album (in cui comparirà anche una collaborazione con Alice Glass e Wicca Phase) e potete ascoltarla su Spotify.

L’unica cosa che dovete tenere in considerazione prima di innamorarvi di Lil Zubin è che non state ascoltando l’ennesimo e inutile Soundcloud rapper, ma state ascoltando un tizio che sa fare tread (il genere definito proprio dal collettivo Working On Dying) e allo stesso tempo cantare ritornelli devastanti, con una voce che all’interno dei confini di questa scena non si era mai sentita.

Non sono sicuro di essere riuscito a rendere il giusto merito a Lil Zubin con questa specie di mini-profilo che cerca di inquadrarne i riferimenti, quindi magari provo con il metodo che ha conquistato me, cioè questa traccia che inspiegabilmente non è diventata una hit:

Mattia è su Instagram.

Segui Noisey su Instagram e su Facebook.