Perché praticamente tutti i maschi americani sono circoncisi?

In un mondo sempre più globalizzato, il prepuzio è molto più di un semplice lembo di pelle o il protagonista di un episodio di Friends. È la linea di demarcazione culturale che nel mondo occidentale separa gli americani da molti altri.

“Non sono sicura di aver mai visto un pene non circonciso,” dice la 27enne newyorkese Olivia. “Se ne vedessi uno, probabilmente non lo riconoscerei.” “Non ne ho mai visto uno nemmeno io”, concorda Chloe, una 23enne che vive a Brooklyn, “ma se qualcuno non fosse circonciso non gliene farei una colpa. Sarebbe una bella occasione di apprendimento, però.”

Nonostante la donne americane siano percepite come nemiche del prepuzio—una concezione rafforzata dal famigerato episodio di Sex And The City in cui Charlotte spinge il fidanzato a farsi circoncidere perché pensa che il suo pene assomigli ad uno Shar-Pei—non tutte penseranno male di un tipo col prepuzio. “Molte sostengono che basterebbe per fargli passare l’interesse per un ragazzo,” dice Meera, 26 anni, anche lei di Brooklyn, “ma penso che sia un po’ una posa.”

Gli Stati Uniti hanno uno dei tassi di circoncisione più alti del mondo, intorno all’81 percento dei maschi adulti tra i 14 e i 59 anni, anche se in calo. La cosa è ancora più eccezionale perché, a differenza del Medio Oriente o di Israele, dove la circoncisione è prescritta dalla fede islamica o ebraica, la maggior parte dei maschi americani non viene circoncisa per motivi religiosi.

“Anche se i benefici per la salute non sono abbastanza da consigliare la circoncisione come operazione di routine per tutti i maschi appena nati,” afferma Douglas S. Diekema dell’American Association of Pediatrics, “[negli USA] i benefici sono sufficienti per giustificare l’accesso alla procedura per le famiglie che la scelgono.” Mi dice che la circoncisione è stata collegata a tassi ridotti di trasmissione dell’HIV (è raccomandata dall’OMS nelle aree ad alto rischio per l’HIV) e dell’herpes genitale, a un minor rischio di cancro cervicale nelle partner sessuali e a un minor rischio di cancro al pene.

I detrattori sostengono che la rimozione del prepuzio porti a una diminuita sensibilità nel sesso (sebbene esistano anche prove del contrario), e che è una procedura inutile e dolorosa da infliggere a bambini che non sono in grado di prendere questa decisione da soli. Il dottor Diekema riconosce le critiche. “È importante che i genitori capiscano che quando decidono di circoncidere il loro bambino, questi non sarà in grado di decidere per sé in merito più avanti nella vita. Mentre la maggior parte degli uomini sono abbastanza contenti della decisione presa dai genitori, ci sono alcuni che avrebbero preferito una scelta diversa.”

Passare in rassegna i motivi per cui gli americani sono arrivati a odiare il prepuzio è difficile. Chi è contro rivendica la circoncisione come una pratica emersa dal puritanesimo vittoriano sulla masturbazione. “La circoncisione come pratica nella medicina americana è nata durante la metà del XIX secolo, quando alcuni medici l’hanno proposta come un modo per impedire ai ragazzi di masturbarsi,” sostiene la nota attivista anti-circoncisione (o “intattivista”) Georganne Chapin.

Chapin sostiene che questa pseudo-scienza sia stata rinforzata da vedute sociali elitarie. “All’inizio del XX secolo la circoncisione era uno status symbol, che dimostrava che le famiglie avevano abbastanza soldi per far nascere i loro figli negli ospedali, [poiché] la circoncisione veniva eseguita da medici.”

Alcune delle persone con cui ho parlato per questo pezzo hanno ammesso di essere disgustate dal prepuzio. “Quando usavo Grindr, discriminavo soltanto i piselli non circoncisi,” dice Connor, 24 anni, di Los Angeles. “Muscolosi, twink o maschioni, preferenze sessuali (versatili, passivi o attivi)—quello dipendeva dalle sensazioni che mi dava il tizio. Ma circonciso o no? Non negoziabile.” Per Connor, è tutta una questione di igiene: “Gli uomini dicono che se lo puliscono sotto, ma dall’odore non si direbbe.”

Non tutti gli americani sono così anti-prepuzio. “Sono contraria alla circoncisione, principalmente perché il bambino non può dare il proprio consenso e perché le norme sociali hanno fatto sì che intere generazioni di americani trovino il prepuzio disgustoso,” dice Maya, 27 anni. Contesta l’idea che i non circoncisi abbiano un cattivo odore. “La gente dice che è più pulito senza il prepuzio. Magari è vero, ma anche la mia bocca non avrebbe mai più una carie se mi levassi tutti i denti.”

“Non ero mai stata con un uomo non circonciso,” spiega la 25enne Christina, “e avevo cercato prima su Google ‘come fare sesso con un pisello non circonciso.’ Abbiamo iniziato a fare sesso in modo piuttosto selvaggio, e dopo un po’ lui ha detto che gli faceva male.” Mi dice che al mattino lui l’aveva accusata stizzito di avergli strappato il frenulo, il sottile pezzo di pelle che collega il prepuzio al pene. “Non avevo mai avuto a che fare con [un pene non circonciso], ed ero preoccupata di fargli male,” spiega, “e le mie peggiori paure si sono avverate!”

Forse la risposta a tutte queste diatribe è riconoscere che a ognuno dovrebbe essere permesso di decidere cosa fare del proprio corpo, da adulti. “Speriamo che la gente smetta di circoncidere i neonati e che ai ragazzi e agli uomini sia permesso di raggiungere l’età adulta con i genitali al completo,” sostiene Chapin, dicendo che se gli uomini poi decidono di circoncidersi, può essere una loro scelta.

