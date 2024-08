Su YouTube c’è un documentario sui Club Dogo mai pubblicato online

Una delle cose più belle che ci sono sull’internet del rap italiano è un’esibizione dei Club Dogo sui RaiTre del 2004 presentata da Inoki. Erano gli anni in cui Guè Pequeno, Jake La Furia e Don Joe stavano per esplodere in tutta la loro potenza di gruppo, un fuoco che avrebbe continuato a bruciare nel tempo unendo i soffi di molte persone—Marracash, Emi Lo Zio, Vincenzo, Ted Bundy, Montenero, Deleterio, Caneda, DJ Harsh, per citarne solo alcune.

Ecco, oggi Island Records ha caricato su YouTube un altro pezzo di storia del rap italiano che non era mai stato reso disponibile su internet prima d’oggi. Si chiama Dogo in L.A. ed è un documentario del 2014 su un viaggio del gruppo a Los Angeles, fatto per registrare parte di quello che sarebbe stato il loro ultimo album insieme, Non siamo più quelli di Mi Fist.

Sono passati sei anni da allora, ma sembra già una vita: vedere Guè e Don Joe che girano per i marciapiedi di Los Angeles con lo zaino come in gita è un tonfo al cuore, pensando a quanto sono cresciuti come uomini e artisti oggi. I tre girano video, fanno serata e si prendono in giro amabilmente l’un l’altro con naturalezza. È bello rivederli insieme sullo schermo, sperando che un giorno possa succedere di nuovo anche su un palco.

Sul canale dei Dogo sono usciti anche dei video live registrati professionalmente a un concerto all’Alcatraz del 2015: ci sono gemme come “All’ultimo respiro“, “Brucia ancora“, “Il mio mondo, le mie regole“, “Una volta sola” e altri ancora.

Il video è stato pubblicato all’interno dell’iniziativa Island Presents, una serie di musica nuova e rarità mai pubblicate degli artisti dell’etichetta. Il programma, settimana per settimana, è sul loro profilo Instagram. Questa settimana ci saranno un omaggio di Mahmood a Bob Marley, dei remix di “Andromeda” di Elodie e inediti di Shablo, Psicologi e CoCo.

