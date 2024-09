I Cold Fell mettono in musica tutto il gelo del Nord

Il grigio, freddo e piovoso Nord dell’Inghilterra è da sempre un simbolo di degrado urbano e rovina economica—una reputazione che deriva da secoli di avversità, ma che è anche un po’ ingiusta. Ho passato un bel po’ di tempo lassù, e voglio essere la prima a sfatare il mito della sua uggiosità—guardate i Pennini, o il Lake District! Tuttavia, i mancuniani Cold Fell sono interessati unicamente a quelle tasche di dura e grigia disperazione.



Irwell è la prima vera uscita per la band capitanata da Laurence Taylor, già noto ai lettori di Noisey per le sue imprese con i Caïna. Qui, Taylor fa puramente da cantante con Karl Sveinsson e Giovanni Infantino alle chitarre, Callum Cox alla batteria e Oliver Edward Turner al basso. La loro visione del black metal è più ortodossa di quanto ci si potrebbe aspettare, fatta principalmente di attacchi diretti e atmosfere plumbee e paludose, arricchite da uno spesso strato di putrido death metal. La paranoica e strisciante “Folly (Health and Glory)” è un ottimo esempio delle loro doti atmosferiche, mentre la canzone seguente è pura e incontaminata furia black metal.

Nel complesso, è un disco eccellente, composto e registrato nel corso di quattro anni. Come ha detto Taylor, “Il nostro obiettivo, come band, era di creare un black metal diretto e aggressivo ma originale senza sbandare in territori di ‘avanguardia’ autoindulgente—l’ampia gamma di influenze dovrebbe risultare evidente per gli esperti di black metal e affini. Concettualmente, l’album tratta i fatti meno piacevoli della vita, sullo sfondo nero fumo della provincia settentrionale e delle città in declino”.

Ora lavatevi la faccia coperta di fumo nero, mettete un buon tè sul fuoco e premete play qua sotto. L’album è disponibile direttamente dall’etichetta italiana Argento Records.

