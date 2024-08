Come avere a che fare con chi spaccia, secondo persone che spacciano

Il mercato illegale delle sostanze è un’economia decisamente prospera—secondo un report del 2019, solo negli USA sfiora i 150 miliardi di euro all’anno. Nell’ambiente operano moltissimi ingranaggi diversi, ma in fondo nulla si muove senza lo spaccio.

Ho contattato diverse persone specializzate nella vendita delle sostanze per capire come funzioni il loro lavoro e come si rapportino con la clientela.

Videos by VICE

Nick, Regno Unito: ‘Basta un vicino impiccione per scatenare i sospetti’

**Vende: Cocaina, ecstasy e ketamina

**Una cosa che mi fa uscir di testa sono i clienti distratti e negligenti, quelli che si perdono la chiamata perché sono sbronzi e ti raggiungono barcollando o sventolando i soldi. Mi fanno davvero incazzare.

La procedura corretta è quella di avvicinarsi al sedile del passeggero invece che al finestrino. Basta un vicino impiccione per scatenare i sospetti e segnalare una targa alla polizia.

Capisco che le persone ubriache siano la maggior parte della mia clientela, ma se mi fai arrabbiare la prossima volta ti farò aspettare e andrò prima a fare altre consegne. O eviterò direttamente la tua chiamata, visto che quei soldi tanto non valgono il rischio.

La gente deve imparare a comportarsi bene quando ritira il prodotto. Non bisogna mai inviare messaggi espliciti che parlino di quantità o citino la sostanza, né chiedere direttamente una sostanza se sei un nuovo cliente e non ci conosciamo ancora. Mettetevi nei miei panni, potresti essere letteralmente chiunque.

È molto meglio dire, “Ciao, ho avuto il tuo numero da X. Possiamo vederci?” Poi io ti richiamo. Se invece hai già un rapporto ben avviato con la persona in questione, basta chiedere “Sei in giro?” e dire dove ti trovi. Oppure mi fai direttamente un colpo di telefono, in special modo se si tratta di grandi quantità.

Joel, Australia: ‘Chi compra per la prima volta durante il periodo dei festival è un principiante’

**Vende: Erba e MDMA

**La cosa che mi dà più fastidio sono le persone che si aspettano tu stia lì a subire l’interrogatorio. Per me la questione è molto semplice: “Questo è il prodotto, compralo e torna se ti è piaciuto. Altrimenti va bene lo stesso. È pieno di gente che vende.”

In questi casi si tratta sempre di clienti della prima ora che sono stati indirizzati da altri. E quindi vai, chiedi al tuo contatto. Non farmi perdere tempo, per me non ne vale la pena.

L’MDMA si porta poi dietro fastidi diversi, e questi arrivano al culmine durante la stagione estiva dei concerti e dei festival. Si presenta un sacco di gente alla prima esperienza, principianti puri e semplici. Vengono a chiedermi di dividere le dosi perché sono troppo pigri per farlo da sé.

È il tipo di persona che viene a chiedermi se è “pura” mentre gliela vendo per strada. È ovvio che ti dica di sì, cos’altro ti aspetti, ma se ti preoccupa vai a farla testare, è più che giusto.

Lucia, Regno Unito: ‘Si aspettano tutti che il prodotto arrivi in un paio di click’

Vende: Prodotti commestibili alla cannabis su Instagram

Nel regno di Amazon, si aspettano tutti che il prodotto arrivi dopo un paio di click. Amazon, però, ha una scorta infinita di lavoratori e infrastrutture. Noi invece siamo una piccola squadra con un secondo lavoro che va ad aggiungersi al full-time quotidiano e a vite del tutto normali.

Abbiamo giorni prefissati per le spedizioni e limiti orari ben precisi. Se manchi la scadenza, il prodotto ti arriverà al giro successivo. Cerchiamo di fornire il miglior servizio possibile, ma c’è un numero limitato di ore a disposizione ogni giorno.

Le persone più fastidiose sono quelle che sostengono di non capire il processo, o che non ci provano nemmeno perché chiediamo di utilizzare i bitcoin—nonostante esistano centinaia di guide semplicissime, compresa la nostra. Lo stesso vale per chi dà vita a un ennesimo scambio di mail a ogni domanda o ordine ulteriori. Ma perché? È molto più semplice mantenere tutte le informazioni in un solo posto.

Un’ultima cosa: le domande. Siamo contenti di poter aiutare e la nostra reputazione parla da sé. Ma se siamo alla sesta email, abbiamo discusso tutti i punti fondamentali e non hai ancora fatto l’ordine, allora per favore non offenderti se il tempo che abbiamo a disposizione viene dedicato a chi invece non vede l’ora di concludere l’affare.

‘Il profeta’, Italia: ‘Non riempirmi di chiamate’

**Vende: ‘In pratica qualsiasi cosa’

**Certa gente adora raccontarti la storia della sua vita, entra in macchina e ti tiene lì per ore a parlarti delle feste a cui deve partecipare o a lamentarsi. Io sono un tipo tranquillo, ma anche piuttosto impegnato. Sbrighiamocela e proseguiamo.

Poi odio quando si presentano con solo metà del denaro e ti chiedono di versare l’altra metà con un bonifico o simili. Oppure non hanno neanche un soldo. Io devo pagare affitto, spese e bollette e stabilisco sempre prezzi equi per la clientela, quindi mi sembra una bella mancanza di rispetto.

Non riempirmi di chiamate. Lavoro in una città dove si fanno feste a ripetizione e la mia risposta standard prevede 15 minuti prima di arrivare a destinazione. Metti che ricevo quattro chiamate: qualcuno riceverà il tutto in anticipo mentre l’ultima consegna avrà 10 o 15 minuti di ritardo. È così che va e capisco se ti viene spontaneo mandarmi un messaggio per appurare la situazione. Però smettila di chiamarmi a ripetizione.

Le persone peggiori sono probabilmente quelle che si comprano la coca più pura possibile. È una sostanza costosa e molti cercano di far pressione per avere sconti: magari si lamentano per qualcosa, insistono perché io sia più veloce o vanno direttamente da altri. Un tempo mi toccava sopportare, ma non ho mai iniziato a fregare la gente o a mettere da parte i miei principi per persone simili.

Noi siamo gente normale e fintanto che le altre persone si comportano amichevolmente, con calma ed educazione, non ci saranno mai problemi. Qualche volta mi capita di uscire con qualche cliente e di fare magari persino amicizia con quelli più rilassati. Ovviamente, se sei una persona tranquilla e usciamo insieme, il dolce lo offre la casa.

@dhillierwrites