Come si fa il Caviale di Caffè

Sembra caviale – il colore, la forma – ma al posto del sapore di mare, una volta scoppiato in bocca, ecco del rigenerante caffè.

Per scoprire come realizzare il caviale di caffè – si quello inventato da Ferran Adrià – siamo andati con la nostra host Maham Rizvi, statunitense, food activist ed esperta di caffè, nel Flagship Store Lavazza in pieno centro a Milano. Lì si possono assaggiare alcune delle creazioni dello chef spagnolo, che negli anni ha collaborato con l’azienda torinese dando vita a quello che chiamiamo oggi Coffee Design.



Per scoprire come fare il caviale di caffè abbiamo incontrato Andrea Mazza, Food Specialist & Trainer, che ci ha insegnato come si fanno a formare quei “cosini” ripieni di felicità e caffeina.

Alla base di tutto ovviamente la chimica. L’espresso è modificato con l’algine una gelatina di origine vegetale che, una volta in contatto con acqua + calcio, permette di creare queste palline di caffè, che scoppiano in bocca proprio come il caviale tradizionale.

