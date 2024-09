Dacquoise francese

Porzioni: 6-8

Preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 5 ore

Ingredienti

Per la dacquoise:



425 g di farina superfine di mandorla

250 g di zucchero a velo

1/4 cucchiaino di sale

12 albumi grandi

100 g di zucchero a velo

Per il ripieno:



500 ml di panna

35 g di zucchero a velo

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di cacao

1 ½ cucchiaino di succo di ciliegie sciroppate Luxardo

Per decorare:



cioccolato fondente

ciliegie sciroppate Luxardo

Procedimento

1. Prepara la dacquoise. Scalda il forno a 200°C. Ungi 3 teglie rotonde da 22 cm di diametro e foderale di carta da forno (unta a sua volta). Mettile da parte.

2. In una ciotola di medie dimensioni mescola farina di mandorle, zucchero a velo e sale. In un’altra ciotola grande sbatti gli albumi, usando un mixer a mano, finché non diventano spumosi – circa 1 o 2 minuti a media velocità. Aggiungi lo zucchero e continua a sbattere ad alta velocità finché non è lucente e montato a neve. Lavorando in 3 momenti, versa gli albumi negli ingredienti secchi, avendo cura di non sgonfiare o stressare gli albumi. Dividi l’impasto nelle 3 teglie spalmandolo in uno strato uniforme. Cuoci per 12 minuti o finché non è dorato. Lascia raffreddare completamente poi metti in freezer per almeno 2 ore – o anche tutta la notte.

3. Prepara il ripieno. In una ciotola di medie dimensioni, usando un mixer a mano, sbatti 120 g di panna con 2 cucchiai di zucchero a velo e la vaniglia finché non è ben montata. Copri e metti in frigorifero.

4. In una ciotola a parte, sbatti 60 g di panna con un cucchiaio di zucchero a velo e il cacao finché non è montata a neve. Copri e metti in frigorifero.

5. In una terza ciotola sbatti i restanti 60 g di panna con il rimanente cucchiaio di zucchero a velo e il succo di ciliegia finché non è ben montata. Copri e metti in frigorifero.

6. Assembla la dacquoise. Metti il primo strato di torta su un vassoio. Spalmaci sopra la panna al cioccolato, spalmandola in uno strato uniforme quasi fino al bordo. Metti sopra un altro strato di torta e poi il ripieno alla ciliegia. Finisci con lo strato finale di torta e spalma la panna in cima. Metti in freezer per 2 ore.

7. Togli la torta dal freezer almeno 10 minuti prima di servire. Grattugia sopra la cioccolata e decora con le ciliegie.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.