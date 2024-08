La tua dieta chetogenica potrebbe darti un cattivo odore intimo

Come fai a sapere se qualcuno è vegano, o fa Crossfit, o è convinto che una stanza piena di diffusori di oli essenziali sia efficace quanto quegli sciocchi vaccini? La risposta per tutti e tre è “Non preoccuparti, te lo diranno, e ci faranno sopra un post su Facebook, e commenteranno con livore a tutti i tuoi post di protesta, finché alla fine non dovrai segnalarli.”

Ma la dieta chetogenica richiede una battuta d’inizio leggermente differente, a causa dei suoi effetti collaterali. Visto che la chetosi può far sì che il tuo alito, la tua pipì, e qualsiasi cosa esca dai tuoi orifizi, abbia un forte odore, non devi dire a nessuno che stai seguendo la keto: potrebbero già essere in grado di annusarlo. (MA HAI UN ASPETTO MERAVIGLIOSO, ZIA, DAVVERO).

Secondo Women’s Health, pare che alcune donne che seguono la keto abbiano notato che le loro aree intime iniziavano ad avere un odore più forte e particolare, un fenomeno che è stato descritto come ‘keto crotch’ [keto-inguine, NdT]. Un thread sul subreddit r/xxketo ha cercato di affrontare l’argomento con un “AIUTO RAGAZZE!” nel titolo. “Sono davvero PUZZOLENTE. Ho cominciato questa dieta e la vaginite batterica è apparsa per vendicarsi,” scrive un’utente chiamata imisswaffles. “Ho letto che potrebbe essere KETO CROTCH (cambiamenti di ormoni/lieviti a causa della dieta), come l’alito cattivo? Ho cominciato solo da due settimane. Nessun altro sintomo tranne l’odore.”

Altre utenti hanno detto che hanno notato la stessa cosa (su se stesse, non su di lei), e potevano condividere qualche consiglio pseudo-razionale. “Prenota un appuntamento con la tua ginecologa il prima possibile,” ha risposto una persona, prima di suggerire che la spiacevole situazione potrebbe essere causata dal non farsi la doccia o non cambiarsi l’abbigliamento sudato subito dopo un allenamento. “Le aree calde e umide sono terreni fertili per i batteri,” aggiunge.

Questo è simile a quello che una ginecologa ha riferito a Women’s Health. La dottoressa Jessica Shepherd ha detto che ogni dieta – non solo quella chetogenica – può cambiare il PH vaginale di una donna, il che potrebbe avere un effetto sull’odore. Un’altra ginecologa dice che qualunque altro segno, come irritazione, perdite anomale o prurito fastidioso, dovrebbe essere segnalato a un medico. (il sottinteso qui è “Non limitarti a scriverlo su un forum online, anche se usi tutte le maiuscole per scrivere la parola AIUTO.” Oh, e questo è buon momento per ricordarti che non devi metterti del prezzemolo nella vagina).

E mi dispiace, ragazzi, ma anche voi potreste non essere esenti da problemi keto-genitali. Un post su r/keto che specifica due volte “Per ragazzi” e “Maschile” ci suggerisce che alcuni uomini potrebbero avere problemi con la secchezza, laggiù. “Prendi un po’ di quell’olio di cocco che tutti abbiamo in casa e spalmalo,” scrive un utente chiamato Mr_Apocalyptic_. “Lo faccio sulla pelle secca per il freddo, sulle mie gambe e così via. Funziona perfettamente e le tue parti intime profumeranno come una vacanza tropicale.”

Beh, oggi abbiamo tutti imparato qualcosa. Soprattutto che ci sono cose peggiori della tua ex compagna di università che ti racconta della sua passione per il Crossfit nel dettaglio.

