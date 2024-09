Il design digitale governa la tua vita—ai Digital Design Days 2019 puoi scoprire quanto

Se sobbalzate all’apparizione del Demogorgone in Stranger Things, vi capita spesso di scoprire un nuovo pezzo rap figo su Spotify, oppure non vedete l’ora di tornare a Londra con gli amici per chiamare un Uber, il “colpevole,” molto spesso, è uno solo: il digital design.



Già, perché—nella maggior parte dei casi senza che ce ne rendiamo conto—oggi è il design a guidare la maggior parte delle nostre interazioni e scelte: così potente da indirizzarci nell’acquisto di un prodotto o da influenzare la nostra vita quotidiana. Un design non più limitato al senso “stretto” della parola, ma in un concetto più largo che comprende il design dei prodotti, dei processi e delle interazioni.

Se tutto questo vi incuriosisce e vorreste capirci qualcosa in più, abbiamo un luogo e una data che fa per voi: dal 10 al 12 ottobre, infatti, a Superstudio Più Milano torna l’appuntamento con i Digital Design Days: tre giorni di incontri di networking, workshop e masterclass in via Tortona 27, dove incontrare le personalità più influenti del digital design e i creativi che lavorano con i migliori brand internazionali. Ma c’è di più: visto che VICE Italia è media partner, a questo link potrai acquistare il tuo biglietto con il 15 percento di sconto.

Quindi, chi ci sarà ai Digital Design Days? Ovviamente tanti, tanti esperti ed esperte di digital design. Come Keri Elmsly, Chief Creative Officer di Second Story, che ha ideato ed elevato l’arte della narrazione digitale, rivoluzionando completamente l’esperienza di visita museale; poi Rasmus Wangelin, che come Global Design Director Brand di Spotify sta cambiando il modo in cui fruiamo la musica; o ancora Michael Gough, che a Uber gestisce un team di oltre 250 designer e ricercatori al lavoro ogni giorno per perfezionare l’interazione tra esperienza fisica e digitale.

Inoltre è atteso per la prima volta in Italia Martin Pellettier, VFX supervisor e capo della sede di Quebec City di Rodeo FX. Martin ha lavorato per Netflix ed HBO, facendo da supervisore degli effetti speciali di due serie televisive di successo planetario, Stranger Things e Game of Thrones. Niente male, eh?

Per quelli di voi che possiamo considerare “addetti ai lavori,” i Digital Design Days proporranno anche un programma di 8 workshop intensivi di 4 ore con contenuti esclusivi, case study e strategie che spiegheranno, ad esempio, come trasformare un’idea in un prodotto di successo, come spaccare su Linkedin, i dos and don’ts dell’Instagram marketing, o ancora approfondiranno l’uso del sound design per animazioni e film.

In chiusura dell’evento, sabato 12 ottobre, dalle 17 si terrà il Digital Design Award, il premio annuale dedicato alla creatività e alla comunicazione digitale italiana. Durante il pomeriggio saranno annunciati i vincitori del prestigioso trofeo, l’ambita statuetta DDDOT, selezionati da una giuria composta da professionisti e leader nazionali ed internazionali del settore. Cinque le categorie del premio: People’s Choice, Digital Agency of the Year, Digital Freelance of the year, Innovative Project of the Year, Digital Project of the Year.