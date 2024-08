Questi dolci vegani possono farti sentire un vero PRO in cucina

A furia di vedere tutte queste persone su Instagram cucinare torte e biscotti ti sarai chiesto anche tu: “E se solo io fossi una vera pippa in cucina?”. No amica/o, non sei sola/o.

Ti manca forse la concentrazione, e qualcuno che ti rassicuri: cucinare i dolci, ad esempio quelli vegani, è possibile se non hai molte nozioni culinarie.

Parliamo qui di dolci vegani perché in genere sono quelli più bistrattati (“non sanno di nulla”; “è difficile farli”), ma sono peccaminosi quasi quanto quelli normali e in quanto a difficoltà a volte ci tolgono dall’imbarazzo di montare panna e albumi. Certo non c’è il burro vero e proprio, ma ci sono tanti sostitutivi che sanno il fatto loro. Margarina, avocado, olio di cocco.

Quindi se pensi di essere senza speranza, perché l’influencer che segui ha fatto dei biscotti che sembrano morbidissimi, guarda un po’ fra queste ricette e datti forza: 9 su 10 ti verrà fuori una cosa commestibile. Bella no, ma commestibile sì!

DOLCI VEGANI: MOUSSE AL CIOCCOLATO

Per rendere questo dolce una delicata mousse al cioccolato il trucco non è la panna, bensì l’acqua dei ceci in scatola. Un altro ingredienti insolito, se non avete mai avuto a che fare con i dolci vegani fino ad ora, è il cremortartaro, un agente lievitante che viene dall’uva, molto utilizzato nella creazione di dessert vegani.

Qui la ricetta della mousse vegana al cioccolato.

PUDDING VEGANO STICKY

In questa ricetta inglese natalizia, ma che va benissimo tutto l’anno, ci sono alcuni degli ingredienti cardine per realizzare dessert vegani: i latti vegetali, come quello di mandorla e cocco, e i datteri. Per il resto è un dolce abbastanza semplice da replicare e anche relativamente veloce: 40 minuti di forno e passa la paura.

Come fare gli sticky toffee vegani.

BISCOTTI VEGANI AL CIOCCOLATO

Biscotti vegani molto buoni e sorprendentemente molto semplici. Al posto del burro basterà usare dell’olio vegetale – buono quello di cocco soprattutto se vi piace il sapore delicato – e latte di soia. Poi tutto il cioccolato e l’aroma di vaniglia che volete.

Come fare i biscotti al cioccolato vegani

PANDOLCE GENOVESE VEGANO

Questo forse meno facile degli altri, vista la fase di lievitazione che è sempre un terno a lotto, però dategli una possibilità, soprattutto se non avete avuto mai la fortuna di mangiare il Pandolce Genovese prima.

Qui la ricetta per intero vegan friendly

BROWNIES VEGANI

E alla fine il sogno proibito di ogni risveglio: i brownies. Questa versione vegana, oltre l’olio di cocco, prevede un altro agente oleoso inaspettato: i semi di chia. Volendo potete farli anche in versione gluten free, visto che una parte della farina impiegata è quella di mandorle.

Il procedimento per i brownies vegani al cioccolato.

