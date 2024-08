Anche i fabbri ucraini specializzati in armature medievali stanno partecipando alla resistenza contro la Russia

Il 22 febbraio 2022, il workshop Art of STEEL (“l’arte dell’acciaio”) ha postato su Facebook delle foto di alcune paia di guanti d’acciaio dallo stile medievale. Quattro giorni più tardi ha poi postato un video di alcuni spuntoni metallici legati da una lunga catena. “Aiutiamo a proteggere la città,” dice il post. “Chi sa saldare, faccia dei ‘porcospini’ per i checkpoint.”

Art of STEEL ha la sua sede nella città ucraina di Rivne, a due ore dal confine con la Bielorussia. Anche qui, come nel resto dell’Ucraina, bisogna fare i conti con la guerra. Negli ultimi anni, questo laboratorio ha sfornato armi e armature medievali di alta qualità a uso e consumo di cosplayer e persone che fanno rievocazioni storiche. Ma ora si stanno dedicando a costruire triboli per bloccare le strettoie della città.

“Serve un po’ d’aiuto per migliorare le difese della nostra città,” precisa un post con la foto degli spuntoni metallici. “Tutte le fucine cittadine devono costruire degli sbarramenti. Gli armaioli ucraini sono famosi nella comunità amatoriale dei fabbri. Se siete stati a qualche convention e avete visto qualche persona con una corazza, è piuttosto probabile provenisse da una forgia ucraina.”

Come racconta Jordan Newman, fabbro amatoriale e geologo texano, la terra ucraina ha un patrimonio minerario unico che l’ha resa un punto di riferimento per la metallurgia.

“Il paese possiede rocce sedimentarie metamorfizzate del Precambriano, ricche di minerali ferrosi facili da raffinare,” spiega Newman. “Si tratta soprattutto di ematite nel quarzo, che quando viene fusa rilascia scorie facili da rimuovere, che inoltre evitano di contaminare il risultato. La silice poi crea un flussante che protegge ulteriormente il ferro raffinato dall’ossigeno presente nell’atmosfera. Se fossi stato un fabbro agli inizi dell’età del ferro, quando la metallurgia era questione di tentativi, sarebbe stata una specie di benedizione.”

Secondo Newman, in Ucraina è presente un bacino che l’ha resa di fatto una potenza nell’ambito della produzione ferrosa. “Ovviamente è una spada a doppio taglio, perché se possiedi delle risorse ci sarà anche qualcuno che le vuole fare sue. La storia ucraina abbonda di queste lotte,” racconta. “Molte persone vengono in Ucraina per fare apprendistato. Alcuni sono alla ricerca dei talenti naturali che derivano dall’esercizio del mestiere per generazioni e generazioni; altri vogliono abbracciare la tradizione.”

Nella vicina Kyiv, le persone che lavorano nelle acciaierie stanno saldando versioni più grandi degli “spuntoni a riccio.” Secondo Reuters, sono già stati prodotti 110 di questi oggetti. “Ci arrivano molte richieste per questo tipo di dispositivi di blocco e noi li distribuiamo ovunque ci sia bisogno… subappaltatori e amici stanno fornendo i trasporti e i materiali necessari,” spiega Oleksandr Bodyuk, vicedirettore di uno stabilimento siderurgico della zona.

In tutta l’Ucraina, questi stabilimenti stanno sfornando difese per proteggere le città dall’esercito russo. “Congegni simili sono in fabbricazione in tutta Ucraina, non siamo gli unici,” ha raccontato al Telegraph un fabbro che è voluto rimanere anonimo. “Molte fucine stanno creando barriere anti-carro, altre ancora pensano alle stufe per riscaldare i militari. Tutte le persone che padroneggiano la lavorazione del metallo stanno cercando di aiutare in qualche modo l’esercito. Un tipo di assistenza che serve anche ai vari checkpoint organizzati sulle strade delle città. La Russia non si aspettava una simile resistenza.”

Art of STEEL non ha risposto alla richiesta di commenti di Motherboard.