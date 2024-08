Facebook sta combattendo gli hacker della Corea del Nord

Facebook ha dichiarato di avere scoperto e bannato una serie di account malevoli controllati da hacker nordcoreani che tentavano di attaccare le proprie le vittime.



Martedì scorso, un portavoce del colosso di internet ha dichiarato che, la settimana scorsa, Facebook e Microsoft hanno intrapreso “un’azione congiunta per interrompere le attività di un gruppo comunemente noto come ZINC, o Lazarus Group.”

Il cosiddetto Lazarus Group è un gruppo di hacker che sia le compagnie che si occupano di cybersecurity che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti, del Regno Unito e di altri paesi credono lavorare direttamente per il governo nordcoreano. Il Lazarus Group è stato accusato di essere dietro ad hack di grande portata come l’attacco a Sony Pictures nel 2014, una serie di hack al sistema finanziario SWIFT e la devastante diffusione del ransomware WannaCry.

“Abbiamo cancellato gli account gestiti da questo gruppo per rendergli più difficile condurre le loro attività,” ha spiegato via mail a Motherboard un portavoce di Facebook. Abbiamo anche informato le persone che potrebbero essere entrate in contatto con questi account e abbiamo dato loro suggerimenti per migliorare la sicurezza dei loro account, come abbiamo fatto in passato con altri gruppi a rischio. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le compagnie di cybersecurity per indagare e contrastare questo genere di minacce alla nostra sicurezza collettiva.”

Inoltre, martedì, Microsoft ha anche annunciato di avere interrotto le attività degli hacker nordcoreani, aiutando a “bloccare il malware sfruttato da questo gruppo, ripulendo i computer infetti dei propri clienti, disabilitando gli account utilizzati per perseguire i cyberattacchi e rafforzandoo le difese di Windows per prevenire i rischi di nuove infezioni.”

Gli annunci dell’azienda hanno seguito le accuse pubbliche da parte del governo statunitense rivolte al governo nordcoreano riguardo la responsabilità di WannaCry. All’inizio di quest’anno, gli hacker hanno scatenato un worm estremamente virale chiamato WannaCry, infettando e bloccando migliaia di computer in tutto il mondo in una delle peggiori epidemie informatiche recenti.

