Abbiamo testato lo strumento di Google che fa il fact checking sulle notizie

Google ha ufficialmente lanciato la sua guerra contro le “fake news“.

D’ora in poi quando le persone digiteranno su Google domande o affermazioni sulle news, alcuni dei risultati saranno contrassegnati con la bandierina del fact checking, per aiutare gli utenti a trovare informazioni vere e verificate.

Il “Fact Check” includerà informazioni sulla frase inserita, la provenienza della presunta news, e il suo livello di veridicità. Ma non sarà Google a fare il fact checking su se stesso.

Da quanto si legge sul post con il quale Google ha lanciato il nuovo strumento, infatti, l’azienda lascerà alle varie agenzie stampa e alle organizzazioni professionali specializzate il compito di verificare i contenuti.

A partire da venerdì scorso, dopo un periodo di prova in alcuni paesi, Fact Check è stato lanciato su scala mondiale.

Così VICE News ha deciso di fare una prova.

Per prima cosa, abbiamo analizzato alcune delle notizie che avevano fatto più scalpore durante le elezioni nel 2016. Si trattava di varie frasi pronunciate dall’ora-presidente Donald Trump, come la teoria secondo cui il padre di Ted Cruz sarebbe entrato in contatto con Lee Harvey Oswald, l’assassino di John F. Kennedy; o la teoria secondo cui Hillary Clinton avrebbe riso di una vittima di un pedofilo; o che migliaia di musulmani che nel New Jersey avrebbero esultato per l’11 settembre.

Tre notizie che, stando a Fact Check, si si sono rivelate essere “Pants on Fire” (“bugie”), “No evidence” (“Zero prove”) e ancora “Pants on Fire”.

Abbiamo poi provato con un’altra delle dichiarazioni fatte durante la campagna: quella secondo cui Barack Obama sarebbe segretamente musulmano. PolitiFact—un sito specializzato in verifica di news e fonti—ci ha confermato la non-veridicità della cosa, segnalandola così:

In seguito, abbiamo testato alcune delle più recenti teorie del complotto, come quella secondo cui Hillary Clinton starebbe morendo e avrebbe solo un anno di vita, o quella secondo cui Trump una volta avrebbe definito i repubblicani “il gruppo di elettori più scemi.” Anche in questi casi, Google ha ‘smentito’.



Curiosamente, però, questo strumento non sembra funzionare altrettanto bene con i classici, come le care vecchie teorie del complotto—molto meno segnalate rispetto alle dichiarazioni dei politici.

Per esempio, domande tipo “È stato il governo statunitense ad abbattere le torri gemelle?” e ” Lo sbarco sulla una è avvenuto davvero?” non hanno trovato un controllo completo. Anzi: di fatto molti risultati sembravano quasi confermare—e non smentire—questi tipi di teorie.

Abbiamo provato anche con “Babbo Natale esiste davvero?” ma niente.

