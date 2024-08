Foto di gente bellissima dall’Afropunk 2017

Se vi è capitato di essere nella zona di Surrey Quays a Londra l’ultimo fine settimana, siete passati di fronte a un anonimo cinema e vi siete sentiti circondati da un’ora di persone pronte per uno shooting potete smetterla di preoccuparvi—non siete finiti in una realtà alternativa in cui tutto è moda, siete solo finiti in mezzo all’edizione 2017 dell’Afropunk Festival. L’anno scorso vi abbiamo fatto vedere i look più fighi del festival; quest’anno, come dimostrano le foto qua sotto, tutti hanno decisamente alzato l’asticella.



Abbiamo mandato la fotografa Angela Dennis a documentare l’intero fine settimana e, a festival finito, siamo riusciti a creare una mini-galleria di persone bellissime—il tutto durante concerti di artisti come Little Simz, Nao, Danny Brown, JME, Nadia Rose, The Internet e molti altri. Al festival c’era anche un’incredibile installazione in tre sale organizzata dal collettivo di DJ BBZ London, in collaborazione con i-D: si chiamava My Yard e ricreava tre camere da letto che riconoscerete se, come tutti, avete passato la vostra adolescenza a cercare di capire quale fosse il vostro stile.

Videos by VICE

Little Simz

Inside the My Yard installation

Syd of The Internet

Nao

Willow Smith

Segui Angela su Instagram.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.