Foto di cross-dresser dai primi dell’Ottocento a oggi

“Gli uomini che indossano abiti da donna e le donne che indossano abiti da uomo sono sempre esistiti,” ha detto Felix Hoffmann, curatore della galleria d’arte C/O Berlin. “Spinge a domandarsi se abbia senso assegnare a una persona un genere sulla base del suo aspetto esteriore.” Questo è il messaggio sottostante Queerness in Photography, una mostra da lui stesso curata che riunisce tre collezioni.

Le foto più vecchie vengono dalla collezione “Under Cover. A Secret History Of Cross-Dressers,” e risalgono fino ai primi anni del diciannovesimo secolo. A quei tempi, il cross-dressing era reato in molti paesi, quindi gli uomini che indossavano vestiti da donna e le donne che indossavano vestiti da uomo lo facevano a loro rischio e pericolo.

Videos by VICE

Casa Susanna, Hunter, New York. Anni ’50-’60. Cindy Sherman Collection

Un’altra collezione è incentrata su Casa Susanna, uno spazio aperto a cross-dresser a Hunter, nello stato di New York, tra gli anni Cinquanta e Sessanta. “Lì, gli uomini potevano indossare vestiti, gioielli e trucco senza paura di essere arrestati,” ha detto Hoffmann. “Erano tutti amici, organizzavano feste e si facevano foto.”

Le fotografie sono state scoperte in un mercatino delle pulci a Manhattan a metà anni Duemila. “Ma se queste foto fossero state rese pubbliche al tempo in cui sono state scattate, avrebbero avuto un effetto devastante,” ha detto Hoffmann. “Capitò che certi uomini venissero picchiati a morte per aver indossato abiti da donna. Oggigiorno le foto mantengono un significato politico, ma non mettono più così tanto in pericolo le persone ritratte.”

Walter Pfeiffer, Untitled, 1974 © Walter Pfeiffer. Per concessione dell’artista e di Art + Commerce

Questo spiega anche perché molte delle foto che si possono vedere alla mostra, in gran parte risalenti agli anni Settanta, sono Polaroid. Avevano un grande vantaggio: non dovevi portarle in un laboratorio a farle sviluppare.

La terza collezione, chiamata “Orlando”, è stata curata dall’attrice premio Oscar Tilda Swinton, che nel 1992 ha partecipato al film fantasy Orlando, adattamento del romanzo Orlando di Virginia Woolf. Nel film interpreta un personaggio gender fluid di nome Orlando, che nacque nel sedicesimo secolo e visse 300 anni, fino agli anni ‘20 del Novecento. “La cosa interessante del romanzo e del film è come la società applica le norme di genere nelle diverse epoche, e come queste norme continuano a dissolversi con il tempo,” ha fatto notare Hoffmann.

Bambi, a sinistra, con le persone cross-dresser del Carrousel a Parigi, nel 1958. Collezione Sébastien Lifshitz | Foto: Anonimo

In questa collezione, alcune foto raccontano parzialmente la storia di Marie-Pierre Pruvot, o Bambi, una delle prime donne trans sottopostesi a un intervento chirurgico confermativo di genere. Bambi era nata in Algeria e si era trasferita a Parigi a 16 anni. Lì, avev messo via i soldi guadagnati lavorando in un cabaret per pagare l’operazione nel 1960. “Per decenni, non rivelò mai a nessuno di essere trans perché aveva paura di venire esclusa dalla società,” ha spiegato Hoffmann. Oggi vive ancora in Francia e fa l’insegnante.

Continua a scorrere per vedere altre foto:

Anonimo, Untitled, USA, ca. 1930. Dalla collezione “UNDER COVER. A SECRET HISTORY OF CROSS-DRESSERS” – Sébastien Lifshitz

Anonimo, Scattata alla festa a tema maschile di Fillie & Amanda, Milwaukee, Wisconsin, USA, 1912. Dalla collezione “UNDER COVER. A SECRET HISTORY OF CROSS-DRESSERS” – Sébastien Lifshitz

Anonimo, Guilda, USA, ca. 1950. Dalla collezione “UNDER COVER. A SECRET HISTORY OF CROSS-DRESSERS” – Sébastien Lifshitz

Susanna Valenti, la persona che gestiva Casa Susanna. Per concessione della collezione Cindy Sherman

Tilda Swinton, primavera 1988 © Sally Potter. Dalla collezione “Orlando”.

Jamal Nxedlana della band FAKA, Johannesburg, 2019 © Jamal Nxedlana