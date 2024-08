Gamberetti grigliati con sottaceti e spezie

Porzioni: 6

Preparazione: 20 minuti (più una notte per lasciare a mollo i fagioli)

Totale: 1 ora e mezza

Ingredienti

Videos by VICE

400 g di fagioli Pinto, lasciati a mollo per una notte e scolati

240 ml di latte di cocco

Sale, q.b.

2 spicchi d’aglio, tagliati grossolanamente

1 (7 cm circa) pezzo di zenzero sbucciato e tagliato grossolanamente

200 g di cipolline tagliate a fettine

236 ml di olio di vinaccioli

2 cucchiai di spezia Suya

Succo di 4 lime

Buccia di 1 lime

Sale e pepe nero macinato fresco, q.b.

907 g di gamberetti, puliti

Sale, q.b.

Olio di vinaccioli

Foglie di menta

Foglie di coriandolo

Noccioline tostate e macinate (ma non salate)

Preparazione

1. Parti dai fagioli. Riponili tutti in una padella grande piena d’acqua da portare a ebollizione (con il coperchio su!). Abbassa a fuoco lento e cuocili per 45 minuti. Scola ma conserva circa 200 ml di liquido. Trasferisci i fagioli in una planetaria, versa dentro anche il latte di cocco e riduci in purea. Potrebbe servirti un po’ di liquido della cottura per amalgamare meglio. Condisci con il sale e trasferisci nella padella. Mantieni caldo lasciandolo in cottura a fuoco molto basso.

2. Passa ai sottaceti. Prendi l’aglio e lo zenzero e versali in un mixer. Lavorali finché non risultano tagliati finemente, trasferendo poi quindi in tutto il una ciotola. Aggiungi metà delle cipolline al mixer e aziona fino a tagliuzzarle grossolanamente. Trasferiscile in una ciotola con le cipolline rimanenti, l’olio di vinaccioli, la Suya, il succo e buccia di lime, il sale. Mescola amalgamando bene, condendo poi con sale e pepe. Metti da parte (i sottaceti si conserveranno per 5 giorni circa!).

3. Cuoci i gamberetti. Accendi una griglia. Condisci i gamberetti con il sale e spruzza un po’ d’olio. Griglia i gamberetti per 4 minuti, girandoli una volta. Trasferisci in una ciotola e versaci dentro cirtac metà sottaceti.

4. Guarnisci i piatti con i fagioli, i gamberetti e i sottaceti. Non dimenticarti di condire con le erbe aromatiche e le noccioline!