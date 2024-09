Come non fare la figura dello stronzo la prima volta che fai sesso a pagamento

Qualche anno fa, sulle finestre dei bordelli di Amsterdam hanno cominciato ad apparire dei cartelli. Erano lì per avvertire i clienti dei comportamenti appropriati e inappropriati una volta all’interno. Nella pratica, una cosa dettata dalle migliori intenzioni. Nella realtà, un cartello che nessuno avrebbe mai letto. Infatti, date le loro dimensioni e le distrazioni che li circondano, è alquanto difficile anche solo notarli.

Io li conosco perché sono un frequentatore diciamo così abituale, e per un po’ ho anche tenuto un blog che mi ha portato a essere intervistato su VICE. Ho dunque pensato di usare l’esperienza che ho accumulato negli anni per dare una mia versione di quei cartelli.



UNA RAGAZZA CHE HA APPENA COMINCIATO NE SA QUANTO TE

La cosa più importante che ho imparato intervistando le ragazze, è che all’inizio della loro carriera non sanno assolutamente cosa fare, proprio come i clienti alla loro prima volta. “Non sai cosa fare, quanto farti pagare,” dicono. “I ragazzi ti dicono cosa fare e non fare, e tu gli credi.”

Detto ciò, l’idea generale è che i ragazzi che si trovano per la prima volta di fronte a quell’esperienza possono essere i più aggressivi, invasivi o semplicemente maleducati. “Vengono e vogliono buttartisi addosso,” mi hanno spesso detto infastidite.

A quanto ne so io, questo atteggiamento deriva soprattutto dalle aspettative che i giovani si costruiscono dalla pornografia online, un po’ come pensare che sia normale che un attore porno infili una mano intera in bocca a una donna mentre ci fa sesso.

LE RAGAZZE VANNO TRATTATE COME TRATTERESTI LA TUA FIDANZATA



Personalmente, tratto le prostitute come se fossero la mia ragazza. Il mio comportamento si basa sul rispetto e sulla premura per il benessere della mia partner. Credo che la validità di questo consiglio dipenda però da come tratti la tua partner. Darò per scontato che tu sia una persona perbene, e che le tue relazioni non siano un susseguirsi di episodi di violenza domestica, negligenza e crudeltà. Non fare a una prostituta ciò che non faresti alla tua ragazza. Questa è proprio la base dell’umanità.

NON PERDERE TEMPO, SII DECISO



Le regole cominciano a valere da quando osservi le vetrine, dalla strada. Se ti avvicini a una vetrina, ci sono buone probabilità che la ragazza che sta dall’altra parte ti sbircerà a sua volta. Magari però no—ci sono un sacco di perditempo lì fuori che se ne stanno imbambolati senza decidersi. Alle ragazze non piace. Ti piacerebbe essere fissato a lungo da uno sconosciuto mentre sei mezzo nudo e lui sta decidendo se vuole penetrarti o meno?

Non fare il perditempo. Al contrario, decidi e fai la prima mossa, bussa gentilmente alla vetrina. Anche se può sembrare strano, è il modo migliore per mostrare che sei veramente interessato. Se invece cammini per De Wallen—una delle strade più frequentate del quartiere a luci rosse di Amsterdam—e un sacco di donne bussano alle vetrine mentre passi, è un segnale che si tratta di una giornata scarica, e hai più scelta. Questo è uno degli scenari in cui è accettabile perdere un po’ più di tempo a contemplare la tua scelta.

DECIDI TU COSA VUOI PER IL PREZZO CHE PAGHI



Se non vuoi che le cose vadano malissimo prima ancora che tu te ne renda conto, la mossa successiva è chiedere la cifra. Di solito sono 50 euro, ma magari dice 40 (e una ragazza che di solito chiede 50 o 40 euro può scendere a 40 o 30). A me non interessa negoziare il prezzo al ribasso, ma se sei il tipo di persona che vuole contrattare per fare sesso, via libera.

Una volta deciso il prezzo, c’è una seconda domanda cruciale: “Cosa fai per 50 euro?” Se non lo chiedi, ti stai mettendo nei guai. Nella tua testa, quella cifra vale qualche minuto di sesso orale seguito dalla penetrazione. Nella sua testa, può valere qualche minuto di sesso orale più la possibilità di farti pagare altri 50 euro per procedere.

Proverà a calmarti dicendoti “Tutte le ragazze lo fanno, caro.” Questo, ovviamente, è barare, ma nel modo più corretto possibile visto che è colpa tua che le hai dato la possibilità di farlo.

NON MOSTRARTI MINACCIOSO (REGOLA CHE VALE IN GENERALE)

A questo punto, il prezzo è stato accordato, sai cosa avrai con quel prezzo, e sei pronto. Magari ti trovi già nella stanza dove il tutto prende atto, o magari devi recarti in una stanza sul retro. Magari devi salire delle scale, o scenderle. Al di là di questo, le regole vogliono che tu vada per primo.

È lo stesso con gli agenti immobiliari, perché in entrambe le situazioni non ti conoscono, e questo significa che sei potenzialmente una minaccia. Immagino che sia una cosa che vale per la vita in generale, non solo per un bordello: cerca di non apparire come una minaccia.

NON BUTTARTI A PESCE

Pare che alcuni uomini tirino fuori l’uccello appena entrano nella stanza. Forse basta il modo in cui ho posto la frase a farti capire che non è buona educazione. Ma in caso serva che la metta giù in modo più chiaro, la prima cosa da fare è prendere il portafoglio e tirare fuori i 50 euro pattuiti proprio sulla porta. È un ambiente in cui pagare in anticipo è fondamentale.

Se decidi di farlo, è alla porta che devi rinegoziare. Malcolm Gladwell ha scritto un libro, Blink, in cui dice che gli esperti possono fare valutazioni accurate—che altrimenti varrebbero ore o giorni di analisi dettagliata—in un batter d’occhio. In questi casi, deciderò (in quel batter d’occhio, una volta che abbiamo avuto un contatto personale) se mi sembra il caso di offrire alla ragazza più soldi per più tempo.

Non ho la minima idea di cosa chiedano gli altri, ma questo è davvero l’ultimo momento per farlo. È anche il momento in cui lei potrebbe provare ad alzare il prezzo. Questa non è buona norma. Hai appena tirato fuori 50 euro e lei potrebbe dire, “Per 100 euro, possiamo davvero divertirci.” E magari è vero. Ma sono riuscite a persuadermi solo una volta, e mi è bastato a imparare la lezione.

ORA TOGLITI I VESTITI

Qualunque siano i risultati della negoziazione, ti spogli. E lo stesso dovrebbe fare lei. È casa sua, e le regole sono le sue, ma non è un buon segno se tiene l’intimo addosso. C’è un altro segnale d’allarme: se insiste a stringerti la mano e presentarsi formalmente appena si chiude la porta. L’intera presentazione formale è di solito un indicatore del fatto che la mezz’ora successiva sarà, al massimo, un po’ più eccitante di un battibecco stizzito tra i dipendenti di una compagnia di assicurazioni. Al peggio, potrebbe prenderti per il culo. Comunque, su questo punto mi sono sbagliato molto spesso (e molto felicemente).

Dettagli a parte, accertati di non perdere troppo tempo, perché se pensi di aver pagato per 15 minuti di sesso, la verità è che hai pagato per 15 minuti, inclusi tutti quelli che servono per svestirsi e vestirsi. E poi, alcune ragazze hanno una definizione di 15 minuti piuttosto elastica—a loro vantaggio.

Dopo che ti sei levato i vestiti, alcune ragazze ti chiederanno di lavarti mani e genitali, alcune ti asciugheranno e altre invece daranno direttamente inizio alle danze.

FAI QUELLO CHE SEI VENUTO PER FARE

L’azione in sé di solito comincia con la ragazza che ti invita a stenderti sul letto, ti mette il preservativo e comincia a farti un pompino. La domanda spontanea è, “È ok se la tocco mentre lo fa?” La risposta è: forse. Potrebbe aver risposto per te mettendosi ai piedi del letto, il più lontano possibile dalle tue manacce. Ma potrebbe anche essere in ginocchio o in piedi accanto a te.

Se quello che vuoi fare è toccarla, puoi scoprirlo facendo un tentativo. La sua risposta non tarderà ad arrivare. Per esempio potrebbe dirti che toccare costa di più, oppure le tue avance potrebbero essere tollerate, o gentilmente indirizzate con frasi come, “Piano, amore.”

Potrebbe avere idee molto chiare sulla penetrazione, ma due posizioni—che piacciano al cliente—sono oneste. A quel punto, ci sono un paio di punti ulteriori a cui attenersi. Se non vieni, è un problema tuo. Allo stesso modo, se vieni, è andata. Hai finito—anche se hai ancora tempo a disposizione. L’eccezione a questa regola è il caso in cui un ragazzo paghi per un’ora e abbia messo in chiaro che vuole venire in fretta e poi rimanere comunque a chiacchierare. Che succede molto più spesso di quanto pensiate. Il punto è, tutto deve essere stabilito in anticipo.

SISTEMATI E LEVATI DALLE SCATOLE

Un’indicazione finale riguarda il momento di ripulirsi.

Il metodo più funzionale è anche meno sexy oggi di quanto non fosse un tempo, ma comunque alcune lo usano ancora. In pratica, quando hai finito stai lì steso, lei prende un paio di fogli di carta da cucina, ti strizza gentilmente l’uccello, rimuove il preservativo e, sempre con la carta da cucina, ti asciuga. Altre ti lasciano a sistemarti da solo, cosa che a me sembra più che onesta—alla fine paghi per fare sesso, non per farti fare il bagnetto.

Le ragazze che frequento più volentieri continuano a trattare il cliente con tutti i riguardi finché esce, gli mandano baci, oppure gli baciano la guancia. Alcune ti offrono anche le caramelle.

Illustrazioni di @Cei_Willis

