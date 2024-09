Dentro i gruppi di hooligans russi addestrati militarmente alla guerriglia

Oltre che per il suo spettacolo sportivo e commerciale, il calcio è conosciuto in tutto il mondo—compresi quei paesi in cui non ha mai preso piede—per l’esistenza di gruppi di tifosi i cui atteggiamenti talvolta sfociano nella violenza e nella guerriglia organizzata.



Ma pochi, o quasi nessuno di questi, sono irregimentati e pseudo-professionalizzati come quelli russi.



I gruppi di hooligans russi stanno diventando molto influenti in tutto il paese. Prova ne sia il fatto che agli ultimi campionati europei, disputati in Francia, i gruppi russi si sono fatti distinguere per il caos generato nelle varie città che li hanno ospitati—specie a Marsiglia.

Nel 2018, i Mondiali verranno ospitati proprio in Russia. E ovviamente nel paese—dove si sta cercando di investigare su questa rete—l’allerta è massima, sebbene pare godano anche dell’appoggio di alcuni esponenti del governo.

In questa puntata di VICE News Tonight, il nostro show che va in onda negli Stati Uniti su HBO, Ben Makuch è andato a conoscere alcuni di loro per capire cosa ci aspetta nei mesi a venire.



