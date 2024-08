Il clean eating è una discreta cazzata

Di recente sono stato a un pranzo organizzato da una delle principali aziende di prodotti biologici degli Stati Uniti. L’organizzatrice dell’evento—un’insegnante di yoga che vive nelle campagne del Connecticut, dove le strade sono piene di SUV extra lusso e i frigoriferi di latte di mandorla bio—ha spiegato come la visione olistica del marchio coincidesse con la sua.

Poi sono entrati i camerieri. Mentre servivano vassoi di salmone, riso e broccoli, l’organizzatrice ha annunciato che il cibo era al 100 percento biologico, di provenienza locale, senza OGM, senza antibiotici, ormoni e additivi. “Godetevi questo pranzo sano, fatto con cibo vero!” ha proclamato.

Non compro prodotti biologici, credo che i movimenti contro gli OGM siano per lo più scemenze e ogni sera mi faccio una tazza di latte e cereali. E non solo sono arrivato ai 30 anni, ma sono anche stato in perfetta salute per la maggior parte della mia vita (finora, ovviamente). Il mio medico ha detto che ho una salute di ferro—con una dieta che, a quanto pare, si basa per la maggior parte su cibo “finto.” Sono un miracolo della biologia? Assolutamente no.

Il “clean eating” è una filosofia alimentare volta a farti sentire bene con te stesso, che si basa sul consumare solo alimenti naturali, senza OGM e additivi e prodotti in modo etico. È una filosofia molto popolare tra le madri di famiglia benestanti che fanno yoga, gli hippy che passano le loro giornate da Whole Foods e i fanatici del fitness. Offrirebbe “una rapida e duratura diminuzione della massa grassa” e in generale promette una salute migliore.

Questa filosofia ha anche trovato ampio spazio in libri e riviste, è stata al centro di campagne pubblicitarie ed è promossa da celebrità come Alicia Silverstone e Jessica Alba.

Il problema è che si tratta di un fenomeno del tutto classista—o, detto con le parole di uno dei miei studenti cresciuto a Detroit, “Mangiare clean? Roba da bianchi ricchi.” Eppure, nonostante non esistano prove scientifiche, il clean eating si sta imponendo nel dibattito sulla salute e sulla perdita di peso, dice Krista Scott-Dixon, una nutrizionista di Precision Nutrition.

Ed è un peccato, perché se accetti le premesse del mangiare clean, magari puoi pensare che non puoi permetterti di mangiare cibo sano e organico che, a quanto riferisce Consumer Reports, costa più del 40 percento del resto del cibo. “Ovvio che non puoi permetterti di mangiare sano—se ti compri bottiglie di succo 100 percento organico che viene 12 dollari alla bottiglia, senza OGM, eccetera,” dice Scott-Dixon.

Il 70 percento degli americani è sovrappeso, e solo un americano su dieci mangia la dose giornaliera consigliata di frutta e verdura. Negli stati più poveri, la dose diminuisce ulteriormente. E aggiungere ulteriori barriere finanziarie e di accesso al cibo sano non sta sicuramente aiutando la maggioranza della gente, dice Robin Deweese, una ricercatrice di disparità alimentari alla Arizona State University. “Dobbiamo cominciare con il garantire l’accesso alla frutta e la verdura, renderle allettanti ed economiche,” dice. “Nelle comunità come quella in cui lavoro, non abbiamo molto tempo di occuparci di mode come il clean eating.”

Deweese dice che odia il termine clean quando questo viene applicato al cibo. “È tutta una questione di status. Il messaggio è: sono migliore di te perché mangio sano,” dice. “Quella del clean eating è una preoccupazione per gente che, in termini socioeconomici, non ha problemi reali. È un first-world problem.”

In effetti, etichettare alcuni alimenti come clean fa presupporre che tutti gli altri siano sporchi, creando una divisione binaria. “È cibo usato come propaganda. C’è una componente morale,” dice Trevor Kashey, una consulente nutrizionista di Complete Human Performance con un dottorato in biochimica.

Quando così tante persone hanno risorse limitate, devi stare attento a definire alcuni alimenti “cattivi”, dice John Weidman, direttore esecutivo di The Food Trust, un’organizzazione no-profit che lavora per assicurare che le comunità più disagiate abbiano accesso a cibo economico e nutriente. “Se stai cercando di spingere un bambino a mangiare più banane,” dice, “non vuoi che altri bambini pensino che sta mangiando banane che non sono clean.”

Scott-Dixon si dice d’accordo: “Il concetto di clean eating si porta dietro svariate componenti moralistiche.” Sono poche le persone che possono permettersi di rendere ‘clean’ ogni pasto, e questo può portare a una relazione sbagliata con il cibo. “Di conseguenza, ogni scelta relativa al cibo dà adito a paranoie, ansie, critiche o giudizi,” dice.

E se hai i soldi per mangiare al 100 percento clean, è come se fossi moralmente superiore. “I sostenitori del clean eating devono realizzare che non tutti hanno le risorse per comprare una bistecca che costa quattro volte una bistecca normale, che secondo la maggior parte degli studi sono equivalenti a livello nutritivo,” dice Anthony D’Orazio, un professore di biologia e nutrizione alla Ohio State University. “E questo non rende nessuno inferiore.”

Il movimento del clean eating sostiene che il cibo che propaganda sia migliore e più sano ai fini della perdita di peso rispetto al cibo convenzionale, la controparte “sporca”. Ma anche qualora mangiassimo tutti alimenti clean, non ci sono prove scientifiche che suggeriscono che perderemmo più peso, o in modo più sano, dice Kashey.

“Sì, il clean eating di solito porta a una perdita di peso. Ma non per le ragioni a cui puoi pensare. Se perdi peso è perché hai smesso di mangiare cibo compatto e ti sei dato alla verdura,” dice Kashey. “Che quella verdura sia bio e senza OGM, non ha nulla a che vedere con la perdita di peso.” La ragione: i pesticidi, gli OGM, gli antibiotici e gli agenti chimici non impattano sul contenuto energetico del cibo, dice Michael Lowe, uno psicologo clinico che fa ricerche sul controllo del peso e l’obesità alla Drexel University.

“Alla fine, dimagrire, ingrassare, mantenere il proprio peso, è una questione di calorie che entrano e che escono,” dice Lowe. Anni di ricerche scientifiche confermano questa tesi. “Dichiarare che il cibo senza OGM o organico aiuta a perdere più peso è come dire che l’allineamento dei pianeti e il posizionamento delle stelle al momento della tua nascita determina se puoi perdere peso o meno,” dice Lowe.

Lo stesso discorso vale per la salute. “Il cibo organico è più sano? Sembra di sì, ma scientificamente è corretto? Difficile da dire,” dice Scott-Dixon. Dopo aver analizzato 240 studi sul tema, alcuni studiosi della Stanford University non hanno trovato alcuna prova che confermasse il legame tra alimenti organici e una migliore salute.

Lo scorso mese, anche alcuni ricercatori inglesi hanno analizzato i dati e dichiarato che ancora non c’è una risposta. Hanno concluso che il cibo organico presenta alcune leggere differenze dal punto di vista nutrizionale rispetto al cibo convenzionale—per esempio, il latte organico ha un contenuto leggermente superiore di Omega-3 ma meno iodine, mentre frutta e verdura organica tendono ad avere più antiossidanti—ma queste differenze non hanno mostrato effetti migliorativi sulla salute. “Un alimento che ha una piccola dose in più o in meno di vitamine o minerali non comporta necessariamente effetti pratici sulla salute,” dice Kashey.

Le persone che seguono il clean eating evidenziano spesso i potenziali rischi per la salute presentati dai pesticidi utilizzati nell’agricoltura tradizionale. Chiaramente, non sappiamo tutto sugli effetti a lungo termine dei pesticidi, e con i tagli di Trump ai fondi per l’ambiente, ci sono chiari rischi che ancora devono essere calcolati. Ma le cose che sappiamo sono molte, e i pesticidi che vengono utilizzati oggi passano attraverso un rigoroso processo di approvazione prima di poter essere impiegati nell’agricoltura. Il glifosato, il pesticida più usato, è rientrato nella lista delle possibili sostanze cancerogene dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma dopo aver fatto ulteriori ricerche è stata aggiunta una precisazione—in cui si diceva che è difficile possa essere nocivo nelle quantità in cui è assunto dagli esseri umani. Nel 2016, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente ha completato uno studio sul collegamento tra il gilfosato e il cancro, e ha concluso: “I dati a disposizione ad oggi non supportano il collegamento tra il gilfosato e il processo cancerogeno.”

Gli additivi del cibo con nomi scientifici—un’altra delle cose a cui i fan della dieta clean sono assolutamente contrari—sono attentamente regolati, e molti migliorano la sicurezza e il valore nutrizionale del cibo. L’isteria che li circonda ha a che fare con quella che i filosofi chiamano “fallacia naturalistica”, ovvero la convinzione che tutto ciò che è naturale sia migliore. “Indovinate, la morte è naturale, i tifoni sono naturali, la peste è naturale. I tre composti cimici più letali sono naturali,” dice Kashey. “Quando è nata quest’idea secondo cui la natura è così buona? Non lo è, e non è nemmeno cattiva. È semplicemente natura.”

Ovviamente ci sono un sacco di ragioni valide per sostenere il cibo clean—che vanno dai timori per i maltrattamenti sugli animali al sostegno agli agricoltori locali. Ma queste ragioni non hanno nulla a che vedere con la salute e la perdita di peso, al di là di quanto viene detto.

Queste idee possono anche portare a quello che i ricercatori chiamano “l’effetto alone”, quello per cui avendo il clean eating potenziali effetti positivi sull’ambiente e sui lavoratori, allora sarebbe anche più salutare e utile a dimagrire. È quello che hanno spiegato anche i ricercatori della Cornell University, che hanno scoperto che le persone credono che il cibo organico abbia meno calorie e più nutrienti rispetto a quello convenzionale.

In conclusione, dice Dixon, il clean eating è un metodo che ci siamo inventati. “Vorremmo che le persone acquisissero maggiore padronanza del tema a livello interiore,” dice. “Questo permetterebbe loro di non fidarsi di diete inventate, e di essere consapevoli di ciò che fa al caso loro.” Questo, ovviamente, può includere un piatto di salmone, riso e broccoli clean. Ma anche una tazza di cereali e latte intero.

