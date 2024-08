Su ‘Dedication 6’, Lil Wayne è tornato quello dei vecchi tempi

C’è da dire che potevamo aspettarcelo, dato che lo aveva promesso: Lil Wayne ha pubblicato il giorno di natale il suo ultimo mixtape Dedication 6, prodotto da DJ Drama. Lo potete scaricare gratuitamente su DatPiff e ascoltarlo su tutte le piattaforme di streaming. Ve lo consiglio caldamente, dato che potrebbe essere una delle migliori cose pubblicate da Weezy negli ultimi anni.

Wayne ha sempre rilavorato brani famosi dei suoi colleghi nei suoi mixtape, ottenendo risultati alterni. Ci sono state volte in cui ha dimostrato rispetto nei confronti dei suoi progenitori sputando rime intelligenti e divertenti, come quando ha remixato “C.R.E.A.M.” del Wu-Tang Clan; e altre in cui sembra un tizio ubriaco al karaoke alle cinque del mattino mentre il locale sta chiudendo, come quando ha rifatto “I Gotta Feeling” dei Black Eyed Peas. Su questo Dedication 6, fortunatamente, i remix ricadono tutti nel primo caso.

Il punto più alto è quello di “Bank Account” di 21 Savage, che contiene forse una delle migliori strofe del Weezy moderno, tra bragging di classe e riferimenti da spisciarsi (“I just left planet Earth, ran into Captain Kirk / I pop a Perc, I’m trippy, call me Perc Nowitzki”). Quello di “XO Tour Lif3” di Lil Uzi Vert è praticamente sullo stesso livello, impreziosito da riusciti riferimenti alla società americana (“Does it look like I’m playing? Kaepernick / Niggas don’t know a star from an asterisk”). Tra i migliori ci sono poi “Blackin’ Out”, che campiona “The Story of O.J.” di JAY-Z, e “Fly Away”, basata su “DNA.” di Kendrick Lamar.

In generale, Lil Wayne sembra essere tornato a una versione di sé energica, concentrata ed efficace. Godiamocela, in attesa di poter sentire—prima o poi, e Birdman permettendo—Tha Carter V.

