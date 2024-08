L’oroscopo di aprile – Leone

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Le spinte contraddittorie che premono in questo periodo suggeriscono la strada del recupero. L’ultima parte di marzo vi ha visti spesso incerti o tentennanti, costretti a un forzato e per voi inadeguato ridimensionamento. Ad aprile sarà utile valutare le situazioni senza il bisogno di esercitare forme di controllo dettate da un Ego mai veramente gestibile.

Mercurio e alcuni pianeti in transito indicano infatti che al momento la soluzione migliore non è quella di riportare in voga la Monarchia Assoluta, ma calibrare desideri e bisogni sul vostro agire senza preoccuparvi troppo della gestione delle masse. I livelli di presunzione in questo mese oscilleranno armonicamente tra l’indecoroso e l’allarmante, complici le congiunzioni tra Marte e Plutone a stimolare la vostra parte legata alle ambizioni.

Anche all’interno delle relazioni di coppia possono mancare stimoli, forse per colpa di una certa trascuratezza verso partner a tratti percepiti come semplici coinquilini con i quali accoppiarsi. È il momento giusto per capire esattamente quali situazioni tenere vicine e quali lasciar andare, evitando scene pompose e teatrali nel caso delle ultime.

Saranno mesi dove ci sarà ancora bisogno di lavorare sugli interni: puntate sulla qualità, per l’accumulo c’è sempre tempo.

