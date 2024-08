L’oroscopo di aprile – Toro

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

I residui della maratona interiore dei mesi precedenti hanno lasciato qualche strascico in termini di stanchezza. Allo stesso tempo, i benefici di questo affondo iniziano a offrire energie in eccesso. È come se alcuni di voi avessero recuperato un dialogo con il proprio Io, costretto da tempo nel ruolo di misero comprimario.

Venere e Saturno offrono una stabilità che da tempo aveva assunto i toni della fake news. Tornano a farsi sentire la voglia d’esplorare nuovi territori unita al desiderio di mettersi alla prova, entrambi percepiti con una certa apprensione da chi vi circonda. Tutto questo può tradursi in atteggiamenti poco oculati, slanci dal retrogusto lisergico e potature interpersonali su banda larga.

Eppure, alcuni nati nel segno riusciranno a condire il tutto con un’armonia e una capacità d’azione dovute all’enorme lavoro di revisione fatto in precedenza, con un Sole che irradierà su di voi un fastidioso quanto inevitabile fascino. In questo senso, data la quantità dell’offerta sessuale, sarete poco disponibili a tollerare atteggiamenti scostanti dei partner.

Siete nel momento che precede lo slancio. La fase più concreta che state per affrontare potrebbe essere finalmente dettata da una ritrovata consapevolezza e non dalla solita, innaturale spocchia.

