L’oroscopo di luglio – Cancro

Stai leggendo l’oroscopo di luglio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Se i mesi precedenti hanno rappresentato per alcuni Cancro un momento di svolta interiore, l’inizio dell’estate può segnare un passo in avanti decisivo per portare alcuni progressi all’esterno. L’Ottava casa attraversata da Marte in Acquario rappresenta la tendenza a rivoluzionare la propria vita e l’allontanamento dal proprio ambiente naturale. Per i nati nel segno troppo ancorati al passato potrebbe essere un buon momento per iniziare nuovi cicli, distaccarsi da situazioni stantie e smetterla di percepire il presente come rimpianto.

Videos by VICE

Tra un atteggiamento malinconico e l’altro, state focalizzando in maniera più netta e precisa obiettivi economici e lavorativi per riorganizzare il quotidiano con una coerenza che troppo spesso avete bollato come inutile. Sentite il bisogno crescente di testare la vostra capacità pratica nei progetti. Questa fase di cambiamento vi espone ad alcune tensioni che saprete far sfociare in una aggressività sobria e inelegante verso chiunque vi dia l’impressione di ostacolare il percorso intrapreso.

Anche nelle relazioni preme l’esigenza di arrivare al punto senza troppi compromessi. Per alcuni questo sarà il momento adatto per provare nuovi stimoli e partner, esercitando il diritto di recesso subito dopo l’orgasmo. Diversi Cancro impegnati in relazioni stabili vedranno saltare miseramente qualsiasi tentativo di compromesso a fronte di richieste disattese da parte dell’altro.

Gli effetti dei lavori in corso interni che avete intrapreso quest’anno cominciano a farsi sentire. Assecondate questa tendenza senza esitazioni e ricordate: per i ripensamenti i nati nel segno hanno sempre e comunque tempo.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.