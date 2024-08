Questa mappa interattiva dei versi umani è arrapante e spaventosa

Questa mappa interattiva creata dai ricercatori di UC Berkeley ti permette di ascoltare l’intera gamma di suoni non verbali emessi dagli esseri umani per esprimere emozioni sotto forma di grida, urletti, gemiti e sospiri .



Se scorri rapidamente il mouse sopra la mappa intera, vengono riprodotti una cacofonia di suoni che comunicano emozioni estese in una gamma che va dal dolore all’eccitazione. Se scegli invece di attivare una sezione per volta, l’impressione è più simile a quella di ascoltare un gruppo di persone colte dallo stupore, che stanno subendo delle torture o che se si stanno intrattenendo in un’orgia. In effetti, con un po’ di fantasia, ognuno dei suoni riprodotti finisce per ricordare una specie di orgasmo.



La mappa è stata creata come elemento interattivo di uno studio pubblicato sulla rivista American Psychologist. I ricercatori della UC Berkeley avevano l’obiettivo di analizzare le “emissioni vocali” non verbali umane. Hanno registrato più di 2.000 emissioni vocali prodotte da 56 partecipanti maschi e femmine (alcuni erano doppiatori professionisti, altri no) provenienti da nazioni e culture diverse: Stati Uniti, India, Kenya e Singapore. I ricercatori hanno reclutato 1.000 persone utilizzando il servizio Mechanical Turk di Amazon per analizzare i suoni.



Hanno scoperto che l’analisi delle emissioni vocali si inserisce in almeno 24 tipi di emozioni distinte, tra cui divertimento, rabbia, soggezione, confusione, disprezzo, contentezza, desiderio, delusione, disgusto, angoscia, estasi, euforia, imbarazzo, paura, interesse, dolore, sollievo, tristezza, sorpresa o simpatia.



Successivamente, i ricercatori hanno campionato le emissioni vocali prese dalle scene dei video di YouTube come quelle in cui bambini cadono all’improvviso oppure abbracciano dei cuccioli di animale. Ottantotto adulti hanno valutato questi suoni e li hanno classificati nuovamente in 24 categorie che corrispondono ad altrettante emozioni.

I suoni e l’analisi delle emozioni a cui dovrebbero corrispondere sono stati posizionati su una mappa interattiva. Scorrendo su ogni punto della mappa, viene visualizzato come è stato interpretato un singolo suono dai volontari, il tutto espresso in percentuali. Ad esempio, un suono campionato vicino al centro dell’emozione di “estasi” è composto per il 33 percento dall’estasi, per il 33 percento dal sollievo, per l’8 percento dalla soddisfazione, per l’8 percento dalla delusione, per l’8 percento dal disgusto e per l’8 percento dall’angoscia.

”Questi risultati dimostrano che le espressioni emotive colorano le nostre interazioni sociali rendendo espliciti i nostri sentimenti interiori in modi difficili da falsare. E che i nostri amici, colleghi di lavoro e persone care si affidano a queste per decifrare i nostri sentimenti,” ha spiegato in un comunicato stampa l’autore dello studio Alan Cowen della UC Berkeley.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Motherboard US.