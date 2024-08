Questo medico con il coronavirus sta descrivendo passo passo tutti i suoi sintomi

Yale Tung Chen fa il medico in Spagna, e da quando ha contratto il coronavirus sta postando su Twitter continui aggiornamenti sulla situazione e le ecografie dei suoi polmoni pieni di liquido, man mano che la malattia prende il sopravvento sul corpo.

Il dottore ha detto a VICE News che è risultato positivo per il coronavirus due domeniche fa, dopo due settimane passate a curare i pazienti affetti dalla malattia all’Ospedale La Paz di Madrid, come medico del pronto soccorso. La Spagna conta [al momento della traduzione] circa 8.000 casi di coronavirus, con quasi 300 morti confermate. Oltre 3.000 dei casi confermati sono residenti nella capitale, Madrid.

Chen ha deciso di condividere gli aggiornamenti sulla sua condizione con migliaia di persone su Twitter mentre si trova in quarantena a casa sua, usando l’hashtag #mycoviddiary. Ha spiegato di appartenere a una comunità online di medici che si scambiano i risultati delle ecografie per poter studiare qualsiasi informazione medica disponibile, compreso il suo stato.

‘Il paziente ero io’

“In genere condividiamo le nostre esperienze o casi su Twitter perché è uno strumento potente per imparare insieme,” ha detto Chen. “Vista la situazione, il mio caso non faceva differenza. L’unica differenza era che il paziente ero io. Avevo una macchina per fare le ecografie e un sacco di tempo, nella mia stanza in isolamento. Così ho deciso di sfruttare la cosa.”

Il medico 35enne ha detto che ha iniziato a sentirsi male due venerdì fa. Si è subito messo in quarantena in una stanza in casa sua per evitare di contagiare la moglie e i suoi due figli, prima di farsi un tampone. Il test ha confermato i suoi sospetti prima della fine del weekend.

@yaletung how are you doing? — Dr Amit Pawa💉🎙️ (@amit_pawa) March 12, 2020

Amit, awfully tired my friend… — Yale Tung-Chen (@yaletung) March 12, 2020

Oltre a twittare i suoi sintomi tutte le mattine, Chen condivide anche filmati dei suoi stessi polmoni, usando l’ecografo, con tanto di spiegazione in dettaglio dei cambiamenti che sta osservando. Sta anche rispondendo alle domande dei suoi follower, interessati a conoscere un aspetto o l’altro del contagio. Il medico ha detto che la sua condizione è abbastanza leggera, e ha spiegato a uno dei suoi follower che sta lenendo gli effetti con medicinali comuni come l’ibuprofene e il paracetamolo [attenzione: le autorità italiane non si sono ancora espresse ufficialmente su tali farmaci rispetto al coronavirus, ma l’assunzione senza parere medico è sconsigliata in ogni caso. Nelle ultime ore sta circolando la segnalazione del Ministro della Salute francese, secondo cui alcuni anti infiammatori potrebbero peggiorare la condizione. Altri sono in disaccordo. Il consiglio migliore, in questo caso, è confrontarsi col proprio medico].

Al giorno uno dalla diagnosi, Chen ha detto di avere un “forte” mal di testa, mal di gola e tosse secca. Il giorno due, Chen ha detto che mentre tosse e mal di testa iniziavano a placarsi, l’ecografia ha rivelato delle macchie scure nei polmoni, che indicano l’inizio di una polmonite. Il terzo giorno, Chen ha detto che si era presentata la diarrea, mentre la tosse sembrava ormai sparita del tutto.

Day 4 after #COVID diagnosis. More cough & tiredness (very badly), still no dyspnea/chest pain. #POCUS update: Right side on resolution, Left side a more thickened pleural line + 2 subpleural consolidations. #mycoviddiary @TomasVillen pic.twitter.com/KBUf084mkC — Yale Tung-Chen (@yaletung) March 12, 2020

Giovedì mattina, il medico ha detto di aver notato nell’ecografia un ispessimento pleurico, ovvero una specie di cicatrice nei polmoni, insieme a del liquido accumulato. Ha detto che la tosse era ricominciata e che la stanchezza fisica era notevole, ma non aveva dolore al petto.

Chen ha paragonato i primi sintomi del COVID-19 a una versione più leggera dell’influenza, ma ha anche detto che quello che gli è successo il quarto giorno l’ha sorpreso.

“Dopo tre giorni pieni con una normale influenza in genere cominci a sentirti meglio. Al momento, mi sento peggio di ieri,” ha detto. “Vediamo domani. Magari domani starò meglio.”

Chen ha detto a VICE News che sua moglie e i figli hanno iniziato a manifestare i sintomi della malattia, ma sono risultati negativi quando sono arrivati i risultati del test, giovedì sera.

Day 3 after #COVID diagnosis. No sore throat/headache. Yesterday was cough day, still no shortness of breath/chest pain. Diarrhea started, lucky cough got better. #POCUS update: similar effusion, seems less thickened pleural line + no b-lines (PLAPS). #mycoviddiary @TomasVillen pic.twitter.com/ycJfQNtLL8 — Yale Tung-Chen (@yaletung) March 11, 2020

Il medico ha fatto eco ai consigli già trasmessi per i paesi che stanno iniziando solo ora a vedere i casi di infezione aumentare, Stati Uniti compresi.

“Al momento arrivano notizie dei primi casi in tutti gli stati, e probabilmente la situazione è simile a quella in cui eravamo noi un paio di settimane fa in Spagna,” ha detto Chen a VICE News. “La cosa più importante che vorrei sapessero tutti è che il modo migliore per evitare l’infezione è usare il buon senso. Lavatevi le mani, evitate i contatti ravvicinati, ed evitate qualsiasi posto affollato.”

Chen non è l’unico a sfruttare i social media per seminare informazioni utili. Anche l’OMS sta usando ogni forma di social, persino TikTok, come mezzo per informare i cittadini e aggiornarli sugli ultimi sviluppi.

Per quanto riguarda le cose da sapere nel nostro paese, rimandiamo alla pagina del Ministero della Salute e alla sezione domande frequenti sul coronavirus.