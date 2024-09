I Migos sono andati a casa di Mike Tyson

Arrivati a questo punto della loro carriera, riuscire a incontrare i Migos è un chiaro segno che la tua vita sta migliorando. Da gennaio a questa parte, le superstar di Atlanta hanno scritto una hit come “Bad and Boujee”, sono finiti su un pezzo con Frank Ocean e hanno saldato la loro presa sullo scettro del rap americano. Oggi, però, si sono presi una pausa e sono andati a trovare il solo e l’unico Mike Tyson. Vi ricorderei che una delle hit dei Migos, “Fight Night”, parla proprio di boxe. E mi piace immaginare che, mentre la scrivevano, il loro obiettivo fosse proprio che Mike la sentisse e pensasse, “Cazzo, ‘sti ragazzi hanno trovato un modo per rendere interessante la boxe anche adesso che mi sono ritirato!” Perché è questo che i Migos fanno: ti fanno ricongiungere con le gioie più pure della tua vita.



Morale: i Migos sono andati a casa di Mike, e potete guardare com’è andata in un video pubblicato da GQ, che trovate qua sotto. Tyson li ha anche portati nella sua stanza degli uccelli—perché Mike Tyson ha una cazzo di stanza apposta per i suoi uccelli. Ricordiamo inoltre che Quavo, Offset, Takeoff e Mike hanno un nemico comune: Soulja Boy, che Mike ha dissato qualche mese fa, mettendosi dalla parte di Chris Brown nel beef tra i due. Infine: se dovesse venire fuori una collaborazione in musica tra i due, chi potrebbe essere a produrre il pezzo? Bé, provate a sentire quanto cazzo suona bene il piano la figlia di Mike, che ha otto anni e sembra già Zaytoven. Possiamo solo pregare che il Dio del rap e quello della boxe si mettano d’accordo.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.