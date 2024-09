Ascolta qua gli altri Noisey Mix.



Arnau Sala Saez è il vero nome dell’artista catalano che dal 2009 produce musica con l’alias di Exoteric Continent. Il suo è un progetto che ingloba a sé più strati di generi e influenze, percepibili attraverso le strane e surreali atmosfere ambient, dub techno, noise e synthwave che riesce a evocare nelle produzioni. Per chi ha un minimo di familiarità con le label Opal Tapes, Anomìa, Second Sleep e Hospital Productions (che hanno, assieme a molte altre, pubblicato i suoi LP ed EP), non sarà di certo un nome nuovo.



Arnau ha un prelibatissimo gusto nel fondere in strutture danzerecce, come la dub techno, con distorsioni più introspettive; gusto che si riflette un po’ anche nel mix che ci ha preparato oggi. Magnetico, metallico e anche leggermente schizoide, come ci ha precisato lui stesso. “È un mix che fa parte di un processo ancora in corso, su un progetto a cui sto lavorando da alcuni anni incentrato sul numero undici e sui suoi multipli.” E basta dare un’occhiata alla tracklist per avere un’idea di cosa sta parlando. Qui c’è il suo sito ufficiale, che è molto carino e colorato, nonché in catalano. Qua sotto invece la colonna sonora della vostra prossima ora.

Tracklist:



01 The Eleven Thousand Year QC — The Pump

02 Eleven Minarets (Part 11) — Muslimgauze

03 Eleven Drops — Zoviet France

04 11.1 — Supersilent

05 Eleven Nights in Spain part.1 — Sean Mc Cann

06 Do These Eleven — EVOL

07 Leyila Visitations 11 — Halim El-Dabh

08 Eleven (Original Mix) — Robert Hood

09 Even 11 — Margaret Dygas

10 Patch Eleven — Ben Vida

11 Don’t Stop Movin That Ass (11 PM Music) — Paul Johnson

Fotografia: Screenshot via Vimeo