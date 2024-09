Wino ha finito di nuovo la droga, sono tornati gli Obsessed

Non vi lasciate fregare dal titolo che lo prende bonariamente in giro, Scott “Wino” Weinrich non è solo una leggenda del metal che cerca di pagare affitto e spacciatore come può, è un vero genio della musica pesante, uno che più che abbeverarsi alla sacra fonte del Riff è proprio caduto nella pentola da bambino. Nel corso degli anni non ha mai smesso di suonare, in studio e dal vivo (Saint Vitus, Spirit Caravan, Hidden Hand e Shrinebuilder sono solo alcuni dei suoi progetti), ma non era ancora riuscito nell’impresa di rimettere insieme la sua seconda, e più famosa, band, gli Obsessed, per registrare un album dopo The Church Within, uscito nel lontano 1994.

Finalmente però l’attesa è (quasi) finita. La nuova lineup è quasi stabile, rodata tramite alcuni concerti nel corso degli ultimi anni, e Relapse Records ha annunciato l’uscita del nuovo album per questa primavera. Sacred è programmato per il 7 aprile ma si può già preordinare, e oggi siamo in grado di ascoltare il primo singolo “Razorwire”. È esattamente come ce lo aspettavamo: solido, con un groove bello profondo e con uno di quei riff da dita intorpidite dai bong.

È giunto il momento di premere play e di tendere le orecchie in attesa del verso migliore della canzone, anzi, del mese, forse dell’anno: “I’d rather get high than pay the rent” (“preferisco farmi che pagare l’affitto”) durante il quale tutti ci sentiamo di alzare le corna al cielo senza problemi, giusto?

Foto di Susie Costantino.

