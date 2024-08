Onion Bhaji, le frittelle di cipolla indiane

Per preparare i sottaceti di limone ci vuole un sacco di tempo, quindi già che ci siamo prepariamone un bel po’.

Porzioni: 6

Videos by VICE

Ingredienti



1 kg di limone, tagliato in 8 pezzi

125 g di sale

50 g di peperoncino in polvere

40 spicchi d’aglio, sbucciati e tritato

150 ml di olio vegetale

30 g di semi di cumino

35 g di semi di senape

1/2 cucchiaino di Assafetida in polvere (facoltativo)

Olio di canola per friggere

1,5 kg di cipolla bianca, tagliata a fette (circa 5, sottili)

113 g di farina di grano

113 g di farina per tempura

13 g di coriandolo tagliato finemente, più altro per guarnire

50 g di zenzero grattugiato

8 g di curcuma

10 g di sale, più altro q.b.

2 peperoncini verdi tritati

113 g di maionese

60 g di sottaceti al limone

Preparazione

1. Inizia dai sottaceti di limone. Prendi una ciotola grande e schiaccia dentro i pezzi di limone, il sale, il peperoncino in polvere e l’aglio. Cuocili a vapore per 20 minuti circa, finché non risultano morbidi.

2. Trasferisci il tutto in una ciotola di vetro e coprila con un asciugamano. Lascia a riposo in un posto caldo per 2 giorni, ricordandoti di mescolare ogni 8 ore.

3. Passati i 2 giorni, scalda l’olio in una pentola (deve raggiungere una temperatura di 190°C), aggiungendo il cumino, i semi di senape e l’Assafetida in polvere. Cuoci finché i semi non iniziano a scoppiettare, per 30 secondi. Ora versa questa mistura sopra ai sottaceti al limone e copri sempre con un asciugamano per 2 giorni, mescolando ogni 8 ore.

4. Versa il tutto in una planetaria e lavora i sottaceti finché non risultano tagliati a pezzettoni, per poi trasferire in un recipiente sterilizzato per almeno 2 settimane.

5. Passa alle bhaji di cipolla. Versa circa 7 cm d’olio in una padella grande, e accendi il fuoco fino a raggiungimento di 160°C.

6.Prendi una ciotola grande e mescola insieme la farina, il coriandolo, lo zenzero, la curcuma, il sale, i peperoncini e 350 ml d’acqua, fino a completa amalgamazione. Aggiungi ora le fettine di cipolle.

7. Friggi la mistura a manciate, formando delle frittelline grossolane da cuocere per 3-4 minuti fino a doratura (girale quando necessario). Serviti di una schiumarola per trasferire le bhaji dalla padella a un piatto rivestito con carta assorbente. Insaporiscile con il sale.

8. Prendi la maionese e uniscila ai sottaceti di limone. Servi questa salsa assieme alle bhaji guarnite con coriandolo.