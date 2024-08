L’oroscopo 2018 – Pesci

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

PESCI – Rilancio d’immagine e personalità fuori misura

I pianeti lenti sono dalla vostra parte. Senza snaturare il vostro impeto sognatore, la concretezza sarà a portata di mano. Ognuno sembra offrire ai nati nel segno dei Pesci un tassello per costruire un anno davvero notevole a prezzi tutto sommato modici. Vi sentirete forti, determinati e sicuri: a volte stenterete a riconoscervi, tanto da avvertire la sensazione netta di aver sconfinato nel segno dell’Ariete. Saturno nel Capricorno vi regala strumenti utili per raggiungere gli obiettivi evitando chilometri di false illusioni e insicurezze al casello che da tempo vi portate dentro.

Una certa spregiudicatezza nell’agire potrebbe stupire anche amici e partner, fino alla leggenda metropolitana che siate stati rimpiazzati da un sosia perfettamente somigliante e funzionale. Dopo anni di separazione netta tra mondo interiore e realtà, finalmente riuscite ad ancorare sensibilità e fantasia a progetti concreti grazie all’influsso di Nettuno. Questo sarà in transito con il Sole Natale, evento irripetibile per quasi tutti i Pesci, fatta eccezione per quelli che possono permettersi l’ibernazione. Durante il 2018 anche chi ha sempre bollato le vostre fantasticherie come un genere fantasy di serie B potrà essere smentito.

L’effetto collaterale di tanta spinta può essere una certa dissoluzione, assimilabile nei modi alle gesta del trio Hendrix/Joplin/Morrison. L’importante sarà affrontare questo slancio senza tradire la vostra vera natura (e senza riformare i Doors). Nelle relazione e nella vita di coppia accantonerete certi stati di catalessi interiore in favore di piccoli Carnevali di Rio orientati però alla sobrietà, come piace a voi. Dopo molto tempo, la tendenza bipolare del vostro segno sembra convergere in un unico flusso. Nonostante questo, la capacità di offuscare anche i momenti più sereni con introspezioni d’annata non mancherà a un segno tanto lungimirante. Saprete comunque come indossarvi al meglio, con pro e contro trascinati da una piacevole quanto insolita corrente.

