Questo è un oroscopo: l’oroscopo 2020 di Lumpa

Lumpa è l’autonominata “famosa astrologa” di Questo non è un oroscopo—la serie che, segno dopo segno, ci regala pillole di astrologia per aiutare a capire noi stessi e la marmaglia di cui ci circondiamo. I video vanno in onda ogni mese sulla Instagram TV di VICE, ma per gli oroscopi 2020 da lei curati abbiamo fatto un’eccezione: li trovate qui sotto, in forma scritta. Immaginateveli con la voce di Lumpa.

Prima di iniziare, qualche dettaglio tecnico: il 2020 è un anno molto interessante, caratterizzato dall’arrivo di Giove (sollievo) dove stava Saturno (sbattimenti). Questo scambio avviene nel segno del Capricorno, dove si trova anche Plutone, che si muove lentissimo come il più lontano dei pianeti, ma che allo stesso tempo rende esponenziali gli effetti degli altri due. Quindi, in sintesi, dove Saturno ha portato turbamenti e fatiche, ora arriva Giove a portare dei regalini.

La notizia clamorosa è che ci sono tre giorni iper fortunati in cui Giove e Plutone saranno congiunti: il 4 aprile, il 30 giugno e il 12 novembre. Se siete nati in una di queste date sappiate che vi attende un futuro prossimo glorioso. Se invece siete qui perché odiate l’astrologia e avete dei commenti su quanto sia ridicola: grazie per aver letto fino a questo punto, ci vediamo sulla homepage di VICE.

Per tutti gli altri, ecco l’oroscopo 2020!

L’OROSCOPO 2020 DELL’ARIETE

Per l’Ariete—quelli più intuitivi hanno cominciato a subodorarlo già nell’autunno 2019, con la comparsa di alcuni dubbi circa il proprio livello di soddisfazione personale—il 2020 sarà l’anno dell’emancipazione. In particolare, porterà almeno tre importanti botte di culo per il successo, perciò gli arieti che desiderassero la fama, la carriera o il comando hanno un gran momento davanti a loro.

Certo, non sarà gratis: il prezzo da pagare è il rischio. Se volete un lavoro migliore, mollate quello che avete. Rischiare è questo: nessuna carriera pazzesca ha mai bussato alla porta dei timorati di perdere lo stipendio e nessun soulmate karmico eterno primordiale è mai corso incontro a quelli incastrati in relazioni stramorte e portate avanti per la paura di restare soli.

Siate coraggiosi cazzo, siete gli arieti!

L’OROSCOPO 2020 DEL TORO

Per i nati nel segno del Toro sarebbe meglio aspettare la loro stagione prima di cominciare a lamentarsi del 2020, anno della loro coscienza espansa.

Effettivamente la fine del 2019 ha portato un umore rognoso a molti toro, un alone di paranoie senza nome e un sottofondo di malcelata depressione.

Questo trend cambia nel 2020 e per alcuni l’anno si rivelerà assolutamente memorabile.

Succederà qualcosa di grosso nella vostra testa, nel dialogo interiore, nell’intelletto.

Là dove c’era il pensiero ossessivo, ora ci sarà un pensiero creativo mega seminale. Ottimo per chi svolge un lavoro intellettuale o autoriale: usate il 2020 per scrivere un capolavoro!

Consigliati i viaggi in luoghi esotici, o i trip sul posto.

L’OROSCOPO 2020 DEI GEMELLI

I Gemelli nel 2020 avranno un grande argomento di conversazione: i soldi. Se il biennio appena trascorso è stato rognoso a tal proposito, già verso la fine del 2019 si è cominciato a intravedere una nuova stagione di flusso in entrata. Un gran sollievo all’inizio, perché ritorna tutta un’autostima che i gemelli pensavano di avere perso.

Nel 2020 una forza li spingerà a rinascere in una più scintillante nuova forma, solo che si ritroveranno a fare i conti con tutte le promesse fatte quando ci si sentiva sotto sotto dei falliti (prima tra tutte, la promessa della monogamia).

A quanto pare il 2020 porterà una gran voglia di accoppiamento, di sesso ludico e sperimentale, ma importante, cari gemelli, sarà non dire troppe bugie! E smetterla di fare promesse!

L’OROSCOPO 2020 DEL CANCRO

Massima solidarietà al Cancro, da un cancro.

Il biennio appena trascorso è stato ammorbante per quanto concerne le relazioni, tanto quelle lavorative quanto quelle sentimentali.

Il senso di tutto doveva essere capire come integrare l’altro, come funziona tutto il dare e ricevere e come impostare rapporti migliori.

Nel 2020 il cancro scopre che dopo un biennio di coppini adesso ha finalmente il coltello dalla parte del manico. C’è anche un certo piacere sadico, in questa sensazione.

Ci sono nuove alleanze all’orizzonte e contratti vantaggiosi: si metteranno un casino di firme importanti. Cancro, però, fate tesoro di quei coppini e cercate di non fare promesse troppo presto e di non impegnarvi alla prima proposta!

L’OROSCOPO 2020 DEL LEONE

Per il Leone il 2020 sarà l’anno giusto per cambiare stile di vita, smettere di fumare, smettere di mangiare un nutriente a scelta, fare sport e compagnia bella.

Questa consapevolezza ha fatto la sua comparsa già nell’autunno del 2019 con tutta una lista di propositi pronti per essere sciorinati a Capodanno. Si tratta in realtà di un dettaglio (però molto significativo) di un generale mutamento della quotidianità, in particolare di quella lavorativa.

Dopo un biennio di fastidio da ufficio, i leone cambiano e corrono incontro a una nuova quotidianità molto più promettente, ma anche molto più indaffarata.

Il 2020 è un po’ un anno di bastoni e carotine. I leoni vedranno la promessa del loro successo, ma dovranno mettere da parte un po’ del loro ego e fare tardi al lavoro tutti i giorni.

L’OROSCOPO 2020 DELLA VERGINE

Già nell’autunno del 2019 i Vergine più intuitivi sono stati visitati dal dubbio: ma perché tutti si divertono e io no?

Ecco: il 2020 porterà emozioni forti dove prima c’era una certa asfissiante monotonia.

I vergine intrappolati in lavori ammorbanti troveranno forse il coraggio, oppure la giusta occasione per lanciarsi in un progetto personale, qualcosa che piace davvero.

I vergine nelle coppie consolidate capiranno che è il momento giusto per mescolare i codici genetici e fare un nuovo essere umano.

Per altri potrebbe essere l’anno pazzo in cui si va a ballare tutte le sere, si flirta con tutti e si scoprono i piaceri dell’alterazione della coscienza (usate il condom però che la fertilità è in agguato).

L’OROSCOPO 2020 DELLA BILANCIA

Il 2020 per la Bilancia è l’anno della casa, intesa nei suoi vari significati.

Il primo è quello immobiliare, il luogo in cui si riportano le membra stanche la sera. Qui troviamo una discreta fortuna: compreranno la casa quelli che la cercano, andranno a convivere quelli che lo desiderano, chiameranno i muratori quelli stufi del loro bagno.

Casa significa anche famiglia, quella dalla quale provenite: si risanano eventuali disagi con i genitori e, se ci sono stati conflitti, si va verso la pace.

In questo tipo di negoziati familiari i soldi spesso sono la molla dell’armistizio; a un certo punto compaiono e i toni si fanno via via meno aggressivi, dalle grida si passa alla conversazione e poi, alla fine, il genitore che comunica la cifra lo fa sussurrando nel vostro orecchio.

Ed ecco così il ritorno della pace nelle case dei bilancia.



L’OROSCOPO 2020 DELLO SCORPIONE

Per lo Scorpione il 2020 è l’anno del network, dello scambio di idee con gli altri. Si dice addio alla pigrizia del 2019 e si abbraccia un atteggiamento più pimpante e dinamico.

Quello appena passato è stato un biennio un po’ di chiusura con l’esterno, in cui gli scorpioni si sentivano bene solo nella loro cameretta a studiare, approfondire, ricamare ore su un solo pensiero. In verità stavano solo mutando forma, preparando il rebranding dell’identità che li condurrà al successo.

Il 2020 li vedrà molto coinvolti nell’attualità e in particolare si moltiplicheranno i rapporti con gli altri, i piccoli spostamenti e le corse in motorino per fare una cosa all’ultimo.

Tutti gli incontri sono favoriti e potenzialmente fortunati, gli scorpioni devono solo stare fuori da casa e socializzare al massimo!

L’OROSCOPO 2020 DEL SAGITTARIO

Per il Sagittario il 2020 sarà l’anno dell’appropriazione: ci si impadronisce di qualcosa, che si tratti di soldi, beni patrimoniali o altro, ma con il grande compiacimento di poter dire “questo è mio!”

C’è un cambiamento radicale della quotidianità; alcuni sagittario potrebbero aver usato il 2019 per liberarsi di vincoli con partner o datori di lavoro, e oggi sono pronti più che mai a ricominciare.

Benissimo per i soldi e per tutto ciò che finalmente può diventare vostro, quindi anche un nuovo scintillante partner.

Anni di frustrazioni si cancellano in un attimo e molti sagittari troveranno questo attimo nel 2020. Occhio solo a non diventare stronzi adesso che siete ricchi.

L’OROSCOPO 2020 DEL CAPRICORNO

Il 2020 è l’anno fortunato del Capricorno, che già se la sente bella calda dalla fine del 2019.

Un anno di imprevisti se ne va per lasciare spazio a un anno di opportunità: ci si mette al primo posto e ci si convince che quella per il successo è una strada da percorrere in solitaria, non più con l’accollo di chissà quanti collaboratori inconcludenti.

E dal momento che la celebrità adesso è tipo un virus, molti capricorno saranno contagiati dall’influenza, prima tra tutte quella che esercitano sugli altri.

Non era forse il potere il regalo più gradito nel 2020? Onori, ma anche responsabilità, quindi i capricorno più retrogradi (quelli che pensano che TikTok sia una cazzata per bambini, o che il femminismo sia una moda passeggera) saranno chiamati ad aggiornare i loro valori onde evitare brutte figure mediatiche e poter protrarre questa fortuna anche nel 2021.

L’OROSCOPO 2020 DELL’ACQUARIO

Il 2020 per l’Acquario sarà l’anno in cui arriva Saturno nel segno. Farà la sua prima comparsa tra marzo e luglio, annunciando il tipo di sbattimenti ai quali si andrà incontro da dicembre in poi.

Un cambiamento importante ha modificato le sicurezze—potrebbe essere stata la casa, come il lavoro, e adesso ci si sente un po’ alienati e pieni di dubbi, con la sensazione che la propria vita vada ripensata, ma senza sapere da che parte cominciare.

In questo caos interiore molti acquario trovano il genio artistico, altri la perversione sessuale, altri ancora si prendono un anno per stare il più lontano possibile dalla socialità e scoprono la figata che è il silenzio.

Meglio soli, che circondati da teste di cazzo! Suoneranno comunque alla vostra porta con una fantastica opportunità al momento giusto, per stanarvi dal vostro ascetismo.



L’OROSCOPO 2020 DEI PESCI

I Pesci già dalla fine del 2019 hanno cominciato a ripensare a loro stessi in un nuovo ordine di grandezze, passando dal piccolo al gigantesco. Entrano nel 2020 con l’idea che tutto sia possibile e realizzabile: è solo una questione di progettualità e propensione allo sbattimento.

È il tipico stato d’animo che portato nell’ambito del lavoro fa fare salti importanti e i pesci se la sguazzano soddisfatti, sentendosi proprio dei fighetti realizzati.

Il 2020 porterà successo di pubblico, un network più influente e un partner più intelligente e compatibile di quello prima a coloro che lo cercavano. Gli altri cominceranno a soppesare questioni importanti della vita, tipo sposarsi, riprodursi, rogitare o altri simboli dell’ingresso adulto in società.

Lumpa