L’oroscopo di marzo – Cancro

Saturno e Plutone opposti al segno e alcuni passaggi di Marte creano delle dissonanze importanti. I vostri cambi d’umore in questo mese tenderanno a gettare nello sconforto amici e analisti. In certi momenti potreste ritrovarvi a servire in tavola stati umbratili adagiati su un elegante vassoio di stizza.

Anche la tendenza a contrapporvi agli altri va in questo momento tenuta sotto controllo, perché la carica aggressiva racchiusa in personcine all’apparenza pacate sarà pronta a venire fuori senza filtri. Serve un grande sforzo mentale per capire quanto certe vostre rimostranze siano dettate da paure o da insoddisfazioni personali. Occorre dosare le energie per raggiungere una visione più obiettiva possibile scorporata dai consueti picchi d’ansia.

In alternativa potete sempre rinchiudervi a riccio in voi stessi cullandovi nell’idea di un domani irreale quanto fuori portata. È Giove nello Scorpione a garantire progetti imponenti e slanci sentimentali nelle relazioni. In questo senso sarà un periodo di forti quadrature, con poca tolleranza verso situazioni stantie e insoddisfacenti. Nessun compromesso quindi nei rapporti di coppia, dove esigerete dai partner conferme e attenzioni con un pacato bullismo.

Verso la fine del mese Marte e Saturno richiederanno un bilancio, dentro il quale potreste scoprire con una certa soddisfazione d’aver cambiato diverse carte in tavola.

