Pancake al manzo e scalogno

Porzioni: 4

Preparazione: 25 minuti

Totale: 4 ore

Ingredienti

Per il manzo:



radice di Angelica

5 stelle di anice

3 g di bastoncini di cannella

4 bicchieri di vino di riso

1 litro di salsa di soia

20 g di zucchero

1 cucchiaio di salsa Doubanjiang

5 spicchi d’aglio

2 stinchi di manzo senza ossa (circa 900 g)

2 scalogni, a pezzetti

1 pezzo di zenzero (circa 5 cm)

2 cucchiai di pepe di Sichuan

Per i pancakes allo scalogno:



125 g di farina

125 g di pangrattato

2 1/2 cucchiaini di zucchero semolato

2 cucchiaini di sale

1 1/4 cucchiaini di pepe bianco macinato

1 cucchiaino di pepe nero macinato fresco

100 g di acqua calda

4 scalogni, finemente affettati

6 cucchiaini di strutto

110 g di olio di canola, più altro per ungere

Per servire:



tian mian jiang (salsa di fagioli dolci)

2 cetrioli, tagliati a julienne

maionese

olio al peperoncino

Procedimento

1. Preparate il manzo. In una padella piccola, tosta i grani di pepe di Sichuan, la radice di Angelica, una stella di anice, e bastoncini di cannella, a fuoco medio finché non diventano fragranti – 3 minuti. Trasferisci in una padella grande insieme a vino di riso, salsa di soia, zucchero, Doubanjiang, aglio, manzo, scalogni, zenzero e acqua. Porta a ebollizione a fiamma alta poi riduci la fiamma per mantenere l’ebollizione. Cuoci, leggermente coperto, finché la carne non diventa super tenera – 2 1/2 ore o 3. Togli il manzo e taglia in pezzi di 2,5 cm. Metti da parte. .

2. Prepara i pancake allo scalogno. In una ciotola aggiungi farina, zucchero, sale, pepe e acqua bollente in una ciotola, finché non si forma una sorta di impasto. Aggiungi acqua e continua a impastare finché non diventa liscio ed elastico. Copri con una pellicola di plastica e metti da parte per 45 minuti.

3. Dividi l’impasto in tre parti uguali e, lavorando su una superficie di lavoro leggermente unta, con un pezzo di impasto alla volta (lascia gli altri coperti con la pellicola di plastica), arrotola in una palla. Spargi 2 cucchiai di strutto in uno strato uniforme e spolvera con 1/3 degli scalogni. Arrotola in un sigaro, pinzando le estremità per appiattirlo un po’, poi, usando il palmo della tua mano, schiaccia la spirale. Copri con una pellicola di plastica e ripeti con i rimanenti pezzi di impasto. Lascia riposare per almeno 45 minuti e massimo 3 ore.

4. Su una superficie da lavoro leggermente unta d’olio, lavorando con un pezzo di impasto alla volta, arrotola un po’ di impasto in una pallina. Scalda 3 cucchiai di olio di canola in una padella antiaderente grande. Aggiungi il pancake e cuoci, girando una volta, finché non è durato da ogni parte – 4 minuti. Trasferisci su una superficie da lavoro e ripeti con le rimanenti palline di impasto.

5. Spalma 2 o 3 cucchiai di pasta di fagioli dolci sull’intera superficie di ogni pancake. Spalma la maionese in cima in uno strato uniforme. Metti 1/3 dei cetrioli sul lato di ogni pancake, poi un po’ del manzo. Arrotolalo stretto e taglialo in 4 pezzi. Dividi tra i piatti, versa un po’ di olio al peperoncino e servi.

