Super Panino al pollo

Porzioni: 6

Preparazione: 4 ore e 15 minuti

Totale: 4 ore 35 minuti

Ingredienti

Per la marinatura:

1 l di latticello

150 g di zucchero semolato

75 g di sale fino

6 cosce di pollo spellate e disossate

Per la salsa piccante:

30 ml di olio vegetale

8 spicchi d’aglio, tritati

6 peperoncini jalapeños, tagliati grossolanamente

2 cipolle bionde tagliate a fette

125 ml di aceto di vriso

50 g di zucchero muscovado (zucchero con leggera aggiunta di melassa)

Per il pollo:

Olio di canola per friggere

250 g di farina di riso

250 g di amido di mais

Per il panino:

Burro sciolto

6 panini al latte morbidi, tagliati a metà

12 fette di formaggio affumicato

1-2 pomodori tagliati finemente

Lattuga verde

maionese

Preparazione

1. Parti dalla marinata. Prendi una ciotola grande in cui poter mescolare insieme il latticello, lo zucchero e il sale. Immergici il pollo, copri e lascia a riposo in frigo per almeno 4 ore.

2. Passa alla salsa piccante. Scalda l’olio, a fuoco medio-basso, in una padella. Aggiungi l’aglio, i peperoncini, le cipolle e cuoci il tutto per 10 minuti, finché la consistenza degli ingredienti non risulta morbida. Abbassa il fuoco, versa l’aceto e lo zucchero, e cuoci per altri 8 minuto. Trasferisci in una planetaria o mixer e lavora riducendo tutto in purea. Condisci con extra sale o zucchero se lo ritieni necessario.

3. Il prossimo passo è la cottura del pollo. Scalda dell’olio in una padella grande, accertandoti arrivi a 160°C. Prendi una ciotola grande in cui poter mescolare insieme la farina con il pollo (che dovrai ricoprire completamente con la farina). Lavorando a scaglioni, cuoci il pollo per 4 minuti, trasferendo poi i pezzi cotti su di una griglia. Una volta cotti tutti i pezzi e lasciati raffreddare completamente, riscalda l’olio a 180°C e ricuocili tutti per altri 2 minuti, finché il termometro per la carne, se inserito nella parte più spessa di ogni pezzo, non raggiunge i 74°C. Ritrasferisci sulla griglia per lasciarli raffreddare.

4. Ora puoi assemblare il panino! Scalda un po’ di burro in una padella e cuoci per 2 minuti i panini. Spalma della maionese su una delle metà dei panini, riservando all’altra la salsa piccante. Sul lato con la maionese aggiungi una fetta di formaggio, su quello con la salsa piccante, invece, il pollo. Versa del formaggio sciolto sul pollo e guarniscilo ulteriormente con una fetta o 2 di pomodoro e della lattuga. Chiudi e gusta!