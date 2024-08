Panino messicano al pollo

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

4 petti di pollo disossati, spellati e aperti a ventaglio

100 g di farina 00

Sale e pepe nero macinato fresco q.b.

2 uova grandi

250 g di panko

4 cucchiai e mezzo 1/2 di olio vegetale/d’oliva, più 200 ml per friggere

1 barattolo (400 g) di fagioli neri

2 spicchi d’aglio tritati

4 panini bolillo o telera

120 g di formaggio grattugiato (se lo trovi Monterey Jack)

Peperoncini jalapeño sottaceto

1 avocado, tagliato a fettine di mezzo centimetro

Videos by VICE

Preparazione

1. Scalda il forno a 190°C e prepara 3 postazioni con 3 piatti diversi. Nel primo mescola insieme la farina con 1/2 cucchiaio di sale e 1/4 cucchiaino di pepe nero. Nel secondo piatto sbatti le uova con 1 cucchiaio di olio, 1/2 cucchiaino di sale e 1/4 di pepe nero. Nel terzo piatto, infine, mescola il panco con 1 cucchiaino e 1/2 di sale.

2. Spolvera un po’ di sale su tutti i lati del pollo e immergili nel piatto con la farina, sbarazzandoti poi degli eccessi. Poi immergilo nella mistura di uova, assicurandoti che sia ben immerso, e infine nel panko, premendo bene per coprirlo anche qui su tutti i lati. Trasferisci ogni petto di pollo in una griglia, aspettando si asciughino un pochino i vari strati di condimento.

3. Prendi una padella molto grande e scalda 1 cucchiaio d’olio. Versa dentro l’aglio solo quando l’olio è bello caldo. Non appena l’aglio è dorato, aggiungi i fagioli (con anche l’acquetta). Schiacciali creando una sorta di pappetta quando vedi che iniziano a sobbollire. Lasciali in cottura continuando a mescolare costantemente, finché non raggiungi la consistenza finale di un purè di patate (ci vorranno circa 8 minuti). Assaggia e condisci a piacimento con il sale. Abbassa il fuoco più che puoi, copri la padella e lascia in cottura (questo passaggio li manterrà caldi e morbidi).

4. Scalda una padella sempre molto grande a fuoco medio. Taglia i panini per il lungo, grattando via un po’ della mollica (forma una sorta di buco in centro). Spennella l’interno dei panini con i 2 cucchiai e 1/2 d’olio rimanenti, e riponili poi “a faccia in giù” nella padella e cuocili fino a doratura, per circa 2 minuti. Metti poi da parte.

5. Versa metà dell’olio per friggere nella padella e alza il fuoco a medio-alto. Lavorando con due petti di pollo a volta, cuoci la carne su tutti i lati fino a doratura, per 5-6 minuti. Rimuovi e riponi su di un piatto con carta assorbente.

6. Spalma uno strato di fagioli sul fondo di ogni panino. Poi aggiungi uno strato di petto di pollo, uno di formaggio grattugiato, di peperoncino e infine di avocado. Scalda ogni torta nel forno che avevi scaldato prima per circa 10 minuti, finché il formaggio non si è sciolto.