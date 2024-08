Patate dolci fritte

Porzioni: 4

Preparazione: 3 ore

Totale: 3 1/2 ore

Ingredienti

907 g di patate dolci americane grandi a pasta arancione

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio (circa 4 g)

151 g di amido di mais

19 g di amido di mais

Olio di arachidi, per friggere

237 ml di acqua naturale o frizzante

Sale kosher o marino

Videos by VICE

Preparazione

1. Ricopri una teglia con la carta da forno e ricava abbastanza spazio nel freezer da potercela mettere.

2. Sbuccia le patate dolci e, se desiderato, tagliale per il lungo (nella classica forma da patatine fritte, per uno spessore di circa 0,5 cm). Mettile in una ciotola con il bicarbonato di sodio e due cucchiai (19 g) di amido di mais. Mescola bene. Ora posizionale sulla teglia creando un solo e singolo strato di patate, facendo bene attenzione non si tocchino l’una con l’altra. Mettile nel freezer e lasciale a congelare finché non diventano belle solide, ci vorranno circa 3 ore. Se hai intenzione di friggerle in un altro momento, trasferiscile in un sacchetto per alimenti abbastanza capiente: si conserveranno per 2 settimane.

3. Versa l’olio in una ciotola grande, meglio se una casseruola in ghisa, dotata di un termometro per friggere posizionato a 5 cm di profondità. Posiziona la pentola su fuoco medio e inizia a scaldare l’olio a 190°C.

4. In una pentola grande, sbatti bene l’amido di mais avanzato con l’acqua frizzante. SU di una teglia da forno, posiziona diversi pezzi di carta da pacchi l’uno sopra l’altro.

5. Quando l’olio raggiunge i 190°C, versa una manciata di patate dolci nella miscela di amido di mais ricoprendola uniformemente. Estrai questa prima manciata dalla miscela lasciando che sgoccioli per bene; getta quindi con attenzione nell’olio. Lascia friggere fino a doratura mescolando con una schiumarola per frittura, cosicché non si appiccichino al fondo della padella. CI vorranno circa 8 minuti. Usando sempre la schiumarola, trasferisci le patate sulla carta da pacchi per lasciarle sgocciolare bene. Riporta nuovamente l’olio a 190°C e friggi li patate rimanenti.

N.d.A.: Questa ricetta è stata riprodotta con il permesso dell’autore del libro Sweet Potatoes: Roasted, Loaded, Fried, and Made into Pie.