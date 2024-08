Guarda The People Versus Speranza

Quando Speranza si è presentato in redazione per registrare il suo episodio di The People Versus eravamo tutti in agitazione. Pochi rapper ci hanno esaltato quanto è riuscito a fare lui singolo dopo singolo, video dopo video, Tavernello in mano e tuta ra Legea, ra Zeus o ra Givova addosso. E il suo impatto è testimoniato dall’altissima qualità dei commenti dei suoi hater, oltre a quella delle sue risposte. Il video è qua sopra, premete play fortissimo e preparatevi per un episodio epico di The People Versus Speranza.

E se ancora non l’avete fatto, o se la vostra memoria è corta come la nostra, andate a rivedervi il documentario che abbiamo girato su Speranza a Caserta per conoscere meglio questo artista assolutamente sopra le righe e la sua crew:

