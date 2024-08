Cosa succede nel tuo corpo durante un post-sbronza devastante

Il termine medico per i postumi da sbornia è veisalgia, ed è assolutamente perfetto – così perfetto che è difficile credere che sia vero. Le origini della parola sono norvegesi e greche; “disagio post-dissolutezza” (kveis) e “dolore” (algia). Voglio dire…

Sicuramente è capitato a tutti, di ritrovarsi a scontare molto dolore quando arriva il conto dei festeggiamenti della notte precedente – la gioia, il divertimento e la felicità della notte che scompaiono con il sole del mattino, sostituite da un rimpianto da mal di testa e corpo sfiancato che ti lascia a fare patti con Dio. Anche solo un solo sintomo dei più comuni postumi da sbornia – mal di testa, sensibilità alla luce e ai suoni, stanchezza, nausea – potrebbe rovinarti la giornata. Mettili insieme, e vorrai morire. Fortunatamente, (o sfortunatamente?), non succederà.

Non esiste una cura per l’hangover (a parte il tempo, come vedremo in seguito). Una volta che sei in preda al dopo sbornia, puoi solo cercare di capire perché il tuo corpo ti stia facendo pagare un prezzo così alto. Per fare ciò, abbiamo parlato con il dottor Jerrold B. Leikin, direttore di tossicologia presso il NorthShore University HealthSystem. Ci ha spiegato la fisiologia di un post-sbronza devastante nei minimi dettagli.

Ecco perché dopo una sbronza hai mal di testa, sete, fame e tanto altro ancora.

I fondamentali del post sbornia

I postumi di una sbornia sono fondamentalmente mini crisi d’astinenza da alcol. Quando bevi, l’alcool agisce sui neurotrasmettitori per le sostanze chimiche nel cervello, dice Leikin. Inizialmente, bere ti fa sentire euforico perché l’azione su questi neurotrasmettitori si traduce in grandi quantità di sostanze chimiche gratificanti, come la dopamina, che vengono rilasciate tutte in una volta. Il tuo cervello si adatta a questi cambiamenti e quando viene tolto l’alcol, si verifica la reazione opposta. In sostanza, si passa dal sentirsi una figata al sentirsi semplicemente di merda. Perché?

“Quando viene metabolizzato, l’alcol viene ossidato in una sostanza chiamata acetaldeide, che ti fa sentire male,” afferma Leikin. “L’acetaldeide è un metabolita davvero tossico. È più tossico dell’alcol stesso in molti modi. Se ne prendi troppo, ti sentirai disforico, inizierai ad avere la nausea, la testa comincerà a far male e può esacerbare una depressione.”

Se avessi tenuto il consumo al minimo, il fegato sarebbe stato in grado di liberarsi dell’acetaldeide prima che avesse il tempo di fare parecchi danni. Ma non l’hai fatto, quindi la riserva di glutatione del tuo fegato – una sostanza chimica che normalmente attaccherebbe l’acetaldeide e la trasformerebbe in una sostanza meno dannosa – è stata gravemente ridotta dalla quantità di alcol che hai scaricato nel tuo povero corpo distrutto. Perciò, tutto fa male.

Perché hai mal di testa, sei affaticato e sensibile a tutto

Il motivo per cui anche i più piccoli movimenti ti fanno vibrare le tempie dal dolore? Secondo Leikin, è perché “L’intossicazione da alcol provoca quella che è nota come vasodilatazione o espansione dei vasi sanguigni.” La vasodilatazione è stata presentata come causa di emicrania, quindi fin da subito, non è un bene. Quando gli effetti dell’alcol iniziano a svanire, i vasi sanguigni nella testa iniziano a ritrarsi in un processo chiamato vasocostrizione, che provoca ancora mal di testa. “Ogni volta che i vasi sanguigni si espandono o si contraggono, ci sarà dolore,” ha detto Leikin. “Ci si può aspettare che i postumi di una sbornia possano esacerbare le emicranie per questo motivo.”

Inoltre, dice Leikin, l’azione su quei neurotrasmettitori di cui abbiamo parlato in precedenza è il motivo per cui hai un’estrema sensibilità alla luce e al suono con l’hangover. L’eccesso di alcol interrompe i ritmi biologici del tuo corpo, che incasina il tuo ciclo del sonno, motivo per cui ti senti così stanco.

Destinazione disidratazione

“Bere anche solo 50 grammi di alcol può causare, alla fine, l’eliminazione di fino a un litro d’acqua nel corso di diverse ore”

L’alcol ti fa… fare pipì. L’hai sentito dire? L’hai provato, magari? Bene, tutto quello sgocciolare ha un effetto sul corpo. L’alcool (“tecnicamente è un diuretico, dice Leikin) in sostanza induce i reni a espellere con la pipì molto più liquido di quello che si ingerisce bloccando un ormone chiamato ormone antidiuretico (che Leikin chiama ADH), che di solito contribuisce al processo di assorbimento d’acqua.

“Bere anche solo 50 grammi di alcol può causare, alla fine, l’eliminazione di fino a un litro d’acqua nel corso di diverse ore,” dice Leikin. Questo è quello che provoca le numerose visite al bagno da ubriaco mentre sei fuori. Ma pisciare per tutta la notte non è l’unica ragione per cui ti senti come una spugna secca. “Non dimenticare, la sudorazione è un sintomo comune dei postumi da sbornia,” dice Leikin.

Lo stomaco e il sedere

“La nausea che provi in un post-sbornia è dovuta al fatto che l’alcol è un irritante per lo stomaco,” dice Leikin. “Provoca gastrite, o infiammazione del rivestimento dello stomaco.”

Secondo Leikin, l’alcol provoca un accumulo di acido lattico nel corpo, oltre che a un aumento della secrezione del pancreas e intestinale. “L’alcool stimola gli enzimi pancreatici, facendo produrre al pancreas più secrezioni del solito,” dice. “Ognuna di queste cose può causare nausea, vomito e diarrea.” Tutti insieme, cospirano per tenerti nei pressi del bagno per buona parte della giornata.

Una spessa nebbia ti avvolge il cervello

Ci sono molte ragioni per cui non riesci a concentrarti durante il post-sbronza, dice Leikin, e se hai letto fino a qui probabilmente puoi capirlo da solo. “Sei disidratato e i tuoi elettroliti hanno probabilmente raggiunto livelli molto bassi.” Hai un sacco di acetaldeide accumulata nel sistema e hai anche a che fare con tutti i disturbi intestinali di cui abbiamo appena parlato. Inoltre, il livello di zuccheri nel sangue potrebbe essere basso o sballato nel complesso. ” In più, ricorda che probabilmente non hai dormito molto bene. Una qualsiasi di queste cose da sola causerebbe problemi di concentrazione, dice. “Messe insieme, sarà difficile per te per fare qualsiasi cosa.”

Un cavallo in corsa: il tuo cuore

“L’alcol ha un effetto diretto sul cuore,” afferma Leikin. “In realtà, esiste una condizione che chiamiamo Sindrome del cuore in vacanza, che è un’aritmia causata dall’abuso di alcol.”

La Sindrome del cuore in vacanza, o fibrillazione atriale, si verifica per una serie di motivi: l’alcol può indebolire il muscolo cardiaco, portando a battiti irregolari. Inoltre interferisce sul modo in cui il cuore risponde all’adrenalina, ed esaurisce le riserve di elettroliti come magnesio, sodio e potassio, che a loro volta possono influenzare le correnti elettriche del cuore.

Sei estremamente emotivo

Se ti senti molto più piagnucolone in hangover, non sei il solo. La colpa è del crollo di endorfine, che ti lascia emotivamente vulnerabile e un po’ giù di corda. È la ragione, diciamo, per cui hai iniziato a piangere istericamente quando il tuo concorrente preferito di Bake Off Italia ha tirato fuori una base cruda ed è stato mandato a casa. “Questo è ciò che chiamiamo labilità emotiva, che è caratterizzata da reazioni eccessive a piccoli fattori scatenanti,” dice Leikin. “Pensaci: anche solo la disidratazione ti stordisce e ti fa girare la testa, e questo contribuisce al tuo stato emotivo.”

Non c’è niente che tu possa fare

Ci sono innumerevoli cure per i postumi da sbornia sul mercato, e un pubblico assetato (scusate il gioco di parole) che spera come un matto che funzionino. Sicuramente esiste qualcosa per far sparire il dolore, giusto? Giusto? “Non esiste una cura per i postumi da sbornia,” dice Leikin. “Si tratta solo di curare i sintomi e aspettare. Fondamentalmente, ci vuole tempo perché i tuoi elettroliti si normalizzino e si riprendano. Bere qualcosa come una soluzione elettrolitica idratante potrebbe avere senso come cura sintomatica, ma non posso sottoscrivere nulla di tutto ciò. Solo il tempo cura i postumi di una sbornia.”

