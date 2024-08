Perché continuo a rimandare cose che potrei fare benissimo in 10 minuti?

Di tutti i tweet e i meme che definiscono la nostra esistenza, pochi hanno un valore universale quanto queste parole della scrittrice Kimberly King Parsons: “Mi ci sono voluti undici minuti per fare una cosa che rimandavo da tre mesi.”

Certe volte, doveri banali sembrano imprese impossibili che ci ritroviamo a procrastinare sempre. Su Twitter ho pensato di chiedere a chi mi segue di raccontarmi esperienze simili di procrastinazione e sono stata sommersa di messaggi. Ecco un paio di esempi significativi:

“Ho fatto la foto per il passaporto a febbraio. Mesi dopo, è ancora sul mio comodino, perché non mi decido a perdere dieci minuti per compilare il modulo per il rinnovo e spedirlo.”

“Bonfe [un servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento casalinghi] preleva 8 dollari al mese dal mio conto DA UN ANNO perché sono troppo pigro per chiamare e disdire il servizio.”

“Ho sostituito una lampadina ieri, ci ho messo tre minuti. Era fulminata da due anni.”

“Ho comprato un’auto e oggi, due anni dopo, non ho ancora comprato l’adesivo che mi serve per poterla parcheggiare nella città di Chicago. E dovrei solo mandare una (1) email. Magari andrà meglio l’anno prossimo.”

Che sia guardare le piante morire lentamente per settimane prima di rinvasarle (azione che richiede SEI MINUTI per essere completata), o aspettare che la polizia ti fermi per strada prima di rinnovare il bollo della macchina (eccomi, il genio), un sacco di persone procrastinano un’infinità di piccole cose nella loro quotidianità.

PERCHÉ PROCRASTINO SEMPRE?

Perché succede? Se fare quello che devi fare è relativamente semplice, e non farlo può avere conseguenze serie o spiacevoli, perché così tanti mettono la testa sotto la sabbia?

Joseph Ferrari, professore di psicologia alla DePaul University a Chicago e autore del libro Still Procrastinating?: The No Regrets Guide to Getting It Done ha spiegato a VICE che a lungo questo tipo di procrastinazione è stata interpretata come sintomo di pigrizia o disorganizzazione, quando in realtà si tratta di una strategia di elusione. “Non è solo questione di gestione del tempo—è un concetto molto più complesso,” ha detto Ferrari.

“Le persone se ne parla come di un problema di gestione del tempo, perché è ciò che sembra, no?” dice Fuschia Sirois, che ha studiato l’argomento all’Università di Sheffield e ha co-editato il libro Procrastination, Health, and Well-Being. “In realtà, non c’entra con il tempo. Ha a che fare con la gestione dell’umore.”

Ecco un po’ delle ragioni specifiche per cui evitiamo di completare compiti semplici, stando al giudizio degli esperti, e un po’ di consigli (utili anche a tutelare la nostra salute mentale).

CONSIGLI PER SMETTERE DI PROCRASTINARE

Rimandi una cosa perché… non c’è ragione per non farlo

Procrastinare i piccoli doveri può avere conseguenze finanziarie, personali e professionali. Ma non sempre! Prendiamo l’esempio della foto del passaporto abbandonata sul comodino: quando viaggiare è fuori discussione perché c’è una pandemia in corso, perché preoccuparsi di rinnovare il passaporto?

Similmente, Ferrari fa notare che non viviamo in una società che incoraggia a fare cose col giusto anticipo. Non è che il governo ti fa uno sconto se paghi le tasse in anticipo—quindi perché pagarle prima dell’ultimo minuto?

“Veniamo puniti quando siamo in ritardo,” ha detto Ferrari. “Ma non veniamo premiati quando siamo in anticipo.” E quando interiorizzi il messaggio per cui non c’è ragione di fare le cose prima che sia tempo, finisci per applicarlo a tutto.

Secondo Tim Pychyl, professore di psicologia e responsabile del Gruppo di Ricerca sulla Procrastinazione dell’Università di Carleton, ‘premiarti’ (non materialmente, ma dedicando un attimo in più di tempo al prenderne nota) per le attività che riesci a completare può aiutarti. “Devi concentrarti sulla sensazione positiva che provi quando porti a termine un compito, rispetto alla sensazione negativa che provi quando pensi che devi portarlo a termine,” spiega Pychyl.

Sembrerà banale, ma fai una lista di cose da fare che hai già fatto—o di quelle che hai iniziato! Depennale una volta completate e considerale come vittorie del giorno. Ti trasmetterà una sensazione positiva, che aiuterà a completarne altre. “Le liste danno un senso di efficienza,” aggiunge Pychyl. “È uno dei pochi casi in cui vediamo una spirale positiva—quel progresso alimenta il benessere e il benessere porta a ulteriore progresso.”

C’è un qualche aspetto dell’impegno che rimandi—e dell’emozione che ti suscita—che ti blocca

“La procrastinazione è una strategia elusiva di gestione delle emozioni,” spiega Sirois. “Come gestisco i sentimenti di disagio che mi provoca il paper che devo scrivere? Lo so: lo metto da parte e mi sentirò meglio. Ah, mi sento già meglio. Ecco, hai appena gestito il tuo umore procrastinando.”

Per Sirois, la procrastinazione arriva spesso quando ci sentiamo incerti. Quando un compito è nuovo, sconosciuto, o sembra troppo grande e importante—come fare richiesta per una carta di credito o sistemare il proprio curriculum—è meno probabile che lo affronteremo con piacere. È un’equazione semplice: più insicurezza porta a più elusione.

O magari ti senti incompetente o avverti ansia perché temi il giudizio altrui. Parliamo tanto di autostima, ma Ferrari specifica che la stima sociale è altrettanto importante. “Le persone si preoccupano moltissimo di cosa pensano gli altri.” C’è una tendenza a pensare: “Preferisco che pensino che non mi sono impegnato, piuttosto che pensino che non sono capace.”

La paura di fare una cazzata rischia di bloccarti—anche quando la cosa che devi fare richiederebbe pochi secondi, come scrive un messaggio o rispondere a una email. E d’altro canto, se invece fai un buon lavoro… chi ti assicura che saprai farlo così bene anche la prossima volta?

Ma il motivo potrebbe essere ancora più semplice: la cosa che devi fare non è divertente. Stando a Sirois, gli esseri umani sono “programmati” per ricercare il piacere, il che significa che se una certa cosa è spiacevole o richiede uno sforzo è facile che sia rimandata, a prescindere da quanto tempo richiederebbe.

Usi la logica per correggere un comportamento che è intrinsecamente emotivo

Molte delle ragioni del procrastinare hanno un tema comune: le emozioni negative. Pychyl specifica che—in fondo—la procrastinazione è una “strategia emotiva per far fronte a ciò che ci succede.”

Molti dei consigli più comuni per contrastare la procrastinazione offrono soluzioni razionali: suddividi la cosa da fare in parti più piccole, sistema i tuoi impegni su un calendario, fai una passeggiata, chiudi le 47 finestre aperte sul tuo browser. Tutte cose che possono essere utili—talvolta, fino a un certo punto e per alcune persone.

Il problema è che sono tutte soluzioni razionali a un problema irrazionale ed emotivo. Sirois aggiunge che, sì, “puoi rendere l’ambiente ‘meno favorevole alla procrastinazione’, ma non pensare che basterà.” Invece, devi considerarlo un primo gradino.

Se la ragione del tuo procrastinare è una mancanza di fiducia in te, Sirois suggerisce di iniziare con il procurarti tutte le informazioni e le risorse che ti servono. Le istruzioni per il compito sono chiare? Hai domande? Se hai dubbi di qualsiasi genere è più facile che ti bloccherai.

Risolvi innanzitutto questi dettagli e riduci il tuo senso di incertezza. Quando ragioni troppo su una cosa da fare, rischi di farla diventare molto più impegnativa di quanto sia.

Ti blocchi in una spirale di vergogna

Stando a Sirois, chi procrastina tende ad avere poca compassione per sé. Pensano di essere gli unici al mondo che procrastino, e di essere persone orribili per questo. Il punto, dice Sirois, è che “nessuno ti giudica così! Sei tu che alimenti queste emozioni negative.”

La tua voce critica interiore diventa sempre più spietata e il “perché non hai ancora fatto quello che devi fare?” diventa in fretta “perché sei un disastro ambulante?”

“La troppa auto-critica genera ulteriori sentimenti negativi in relazione alla cosa da fare, il che spinge a volerla evitare ancora di più,” ha detto Sirois. “Ecco perché le cose si trascinano.” E inizi a pensare più all’attesa che alla cosa in sé, un comportamento noto come “cognizione del procrastinare”—in altre parole, rimugini sulla tua procrastinazione.

Secondo Sirois, quando le persone sono elusive, tendono a chiedersi “Cosa c’è di sbagliato in me?”, una domanda che non risolve minimamente il problema, né offre una riflessione più profonda. Dovresti invece chiederti, “Perché mi è così difficile fare questa cosa?”

Non chiedi aiuto

Quella contro la procrastinazione tende a essere una lotta solitaria, eppure succede a tutti. Il che significa che puoi sempre parlarne con qualcuno. “Non sei la prima o l’unica persona al mondo che procrastina, né sarai l’ultima,” dice Sirois. “Lo fanno tutti. Bisogna normalizzare questo messaggio, per eradicare il senso di colpa e vergogna che le persone provano.”

Parlarne può anche aiutarti a sbloccarti. Sirois ha contribuito a uno studio che ha scoperto che il sostegno sociale può ridurre in parte lo stress che provoca la procrastinazione. C’è il supporto emotivo, per cui chiedi a qualcuno se puoi sfogarti parlando di ciò che ti costa fatica fare. E c’è quello informativo, per cui chiedi a qualcuno se ha mai fatto la stessa cosa e se può darti consigli.

Ovviamente, c’è l’inghippo: se hai interiorizzato norme sociali negative sul procrastinare, non è facile cercare aiuto.

Non pensare che per eliminare la tua tendenza a procrastinare bastino i dieci minuti che hai impiegato per leggere questi consigli, e non rimproverarti troppo. Come ha detto Sirois: “Finirai per procrastinare ancora di più.”

E se questo comportamento è diventato costante—sia nella vita professionale che in quella privata—potrebbe essere il momento giusto per parlare con un professionista. La procrastinazione cronica può essere un sintomo di disturbi d’ansia, depressione e ADHD; un esperto di salute mentale può aiutarti ad andare in fondo alla faccenda.