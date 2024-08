Pommes Aligot

Porzioni: 10

Totale: 30 minuti

Ingredienti



1 kg di patate Yukon, passate al passaverdure o allo schiacciapatate

1.25 kg di burro

200 g di latte

Formaggio morbido tipo Quark, nello stesso volume delle patate

2 cucchiai di aglio arrostito

Sale q.b.

Preparazione

1. Fai bollire le patate finché non risultano morbide.

2. Sbucciale subito. Passale in un setaccio a maglia fine e cuoci poi una pentola a fuoco basso (fai attenzione a non bruciacchiarle sul fondo!). Aggiungi quindi il burro a piccole dosi, e mescola fino a emulsione (se non dovesse funzionare perfettamente, puoi aggiungere un pochino di latte).

3. Monta insieme, in parti uguali, le patate, il formaggio e l’aglio.